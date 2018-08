Beim Römercup in Esslingen hat Moritz Beck vom TC RW Tuttlingen den dritten Platz erreicht. Im Tennisturnier der LK 10-18 setzte er sich im kleinen Finale 6:4, 6:1 gegen Steffen Gärttner (TA SV Leonberg/Eltingen) durch. Vereinskamerad Ingo Hasenbach verlor im Turnier der LK 16-23 beide Spiele. Im Halbfinale von Esslingen hatte Beck (LK 15) sich mit Niklas Leitz (TC Dettingen/Erms) messen müssen. Gegen den Spieler aus der Leistungsklasse 14 hielt der Tuttlinger gut mit. Erst nach drei Sätzen musste sich Beck 1:6, 6:3, 5:10 geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei setzte er sich dann aber sicher gegen Steffen Gärttner durch. Beim Turnier für Spieler aus den Leistungsklassen 16 bis 23 musste sich Ingo Hasenbach mit dem dritten Platz der Gruppe vier zufrieden geben. Der Spieler des TC RW unterlag gegen den Gruppensieger Daniel Werner (TC Baltmannsweiler-Hohengehren) 0:6, 0:6. Gegen den Zweiten Dennis Lange (TC Weiss-Rot Stuttgart) gelangen Hasenbach beim 2:6, 3:6 immerhin einige Spielgewinne. Von Donnerstag an greifen drei Spieler aus dem Landkreis beim Tennis-Turnier in Albstadt-Ebingen zum Schläger. In der mit 56 gemeldeten Spielern großen Herrenkonkurrenz wollen Dario Drebenstedt (TC Heuberg), Calvin Klaiber und David Romahn (beide TC RW Spaichingen) um den Sieg mitspielen.