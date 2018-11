Dritter Platz für Ingo Steiner zum Serien-Auftakt

Die Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald ist in Unterkirnach in die 42. Auflage gestartet. Beim ersten von vier Wettbewerben durften sich auch einige Ausdauersportler aus dem Landkreis Tuttlingen über gute Resultate freuen.

In der Altersklasse U 18 kam Anna Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen über die Mittelstrecke zu einem fast schon erwarteten Sieg. Sie ließ ihre Schwester Larissa Schall hinter sich. Bei der U 20 erreichte Ingo Steiner von den Tuttlinger Sportfreunden (TSF) den dritten Platz.

Über die Langstrecke gewannen Eva Hermann und Gerhard Katzke (beide TSF) ihre Rennen in den Altersklassen W 45und M 65. Heidi Rißler von der TG Trossingen wurde in der W 50 Zweite.

Insgesamt erlebten die Sportler auf dem Wiesengelände Ackerloch in Unterkirnach einen tollen Start in die Crosslauf-Saison.

Mittelstrecke

Ein motiviertes Teilnehmerfeld stellte sich den Anforderungen des Geländes und der Konkurrenz. Das Lauftempo bestimmte vom Start weg ein Trio bestehend aus Tim Assmann (TV Villingen), Fabian Müller und Nils Holocher (beide LG farbtex Nordschwarzwald). In dieser Reihenfolge eilten die Läufer über die Ziellinie. Tim Assmann (7:39 Minuten) holte sich damit den Tagessieg in der U 20 vor Marcel Haag (LG farbtex Nordschwarzwald, 8:42) und Ingo Steiner (TSF Tuttlingen, 9:06). Bei den Männern standen mit Fabian Müller (7:41), Nils Holocher (7:44) und Nico Lehr (8:20) gleich drei Athleten von der LG farbtex Nordschwarzwald auf dem Siegerpodest.

Philipp Kaltenmark (8:26) von der TG Schwenningen brachte mit einem beherzten Temporennen den Tagessieg in der U 18 vor Manuel Gundelsweiler (TV Villingen, 8:48) nach Hause.

Ein spannendes Rennen entwickelte sich auf der Mittelstrecke der Frauen. Die besseren Beine hatte an diesem Tag Lea Dehner vom ASV Horb. Sie überquerte nach elf Minuten knapp vor Sophia Pichler (TSV Rottweil, 11:08) die Ziellinie. Nicht zu bremsen war Anna Schall (9:25) von der LG Tuttlingen-Fridingen. Sie gewann das Rennen der U 18 vor ihrer Schwester Larissa Schall (9:58). Mit einem energischen Schlussspurt sicherte sich Lilli Schmitt (10:26) vom TSV Rottweil in dieser Altersklasse vor Carina Rothweiler (10:27) von der LG Baar den dritten Platz.

Langstrecke

Mit einer tollen Lauflaune gingen die Athleten in das Langstreckenrennen. Bereits nach kurzer Zeit bildete sich an der Spitze ein Trio, aus dem Dominik Sowieja (TSG Heilbronn) nach 27:01 Minuten als Erster den heftigen Zielhang hinaufeilte. Er gewann das Rennen der Männer.

Richtig schnell war auch Tobias Giering (27:16) von der LG farbtex Nordschwarzwald unterwegs. Er erreichte als Zweiter das Ziel und entschied vor Michael Gommeringer (34:20) vom TSV Messstetten und Moritz Leber (34:34) vom LT Unterkirnach den Lauf der M 35 für sich. Ganz stark im Gelände war wieder Andreas Schindler. Der Athlet von der TSG Balingen erreichte als Vierter das Ziel und gewann vor Andreas Müller (EG Aichhalden, 29:23) und Harald Kopp (LG farbtex Nordschwarzwald, 32:24) das Rennen der M 40.

Das größte Teilnehmerfeld stellte sich in der M 50 hinter der Startlinie auf. Aus dem Gerangel um den Platz an der Spitze enteilte Carsten Pooch (LG farbtex Nordschwarzwald) der Konkurrenz und lief in als Erster über die Ziellinie. Es folgten in Sichtweite Dieter Förnbacher (31:32) vom LT Unterkirnach und Christoph Bauer (33:40) von der FSV Schwenningen.

Zu einen sicheren Sieg rannte Gerd Haller (34:50) von der SG Schramberg in der M 55. Karl Heinz Buck (35:32) vom LT Herrenzimmern sicherte sich vor Gregor Rombach (35:38) den Tagessieg in der M 60. Kein Halten gab es für Gerhard Katzke. Der Läufer von den Tuttlinger Sportfreunden eilte in der M 65 nach 37:14 Minuten als Erster über die Ziellinie.

Als schnellste Frau auf der Langstrecke erwies sich diesem Tag Maria Schafbuch (37:41) aus Bad Dürrheim. Sie holte sich den Tagessieg der W 50 vor Heidi Rißler (41:26) von der TG Trossingen und Bibi Czeke (43:30) vom LT Unterkirnach. Vereinskameradin Angelika Rentschler (38:01) vom LT Unterkirnach gewann das Rennen der W 35 und Eva Hermann von den Tuttlinger Sportfreunde (39:00) sicherte sich den Tagessieg in der W 45.