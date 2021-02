Dresscode an Fasnet – Trendsetter gefragt

Sonst ist klar: Am schmotzigen wird das weiße hemd und die Mütze aus der kiste geholt, die folgenden Tage die bunten kostüme. Aber in diesem Jahr? Regina Braungart hat einen Experten gefragt, den Chef der Bubsheimer Habermuszunft, Volker Stier.

Herr Stier, wie ist es denn jetzt an dieser Fasnet: Zieht der Narr heute einen Hemdglonker und die nächsten Tage ein Häs an oder nicht? Blamiert man sich, wenn man so herumläuft? Und: Auf welchen Dresscode hat sich Bubsheim eingestellt?

„Ich ziehe heute den Hemdglonker nicht an, aber es kann gut sein, dass ich in den nächsten Tage den Bürglenarr anziehe. Blamieren tut man sich auf keinen Fall, denn es ist ja Fasnet und in der soll jeder seine eigene Freude finden. Ich bin sicher, dass sich mancher Bubsheimer schon etwas überlegt hat und bin gespannt darauf, welcher Dresscode über die närrischen Tage zum Trendsetter wird. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich am Freitag unseren Bunten Abend unter dem Motto „Nix ischt halt au nix“ über unsere Homepage anschauen kann.