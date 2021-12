Dreister Diebstahl: Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr ist ein 55-Jähriger in sein Fahrzeug eingestiegen, das er auf einem Parkplatz im Östlichen Stadtgraben abgestellt hatte. Hierbei bemerkte er, dass sich ein Unbekannter am Kofferraum seines Autos zu schaffen machte. Er verließ das Fahrzeug und ging nach hinten. Der Unbekannte indes ging zur Beifahrertür, öffnete diese und entwendete eine auf dem Fahrersitz liegende Umhängetasche.

Dem 55-Jährigen gelang es zunächst, den Mann zu fassen und kurzzeitig festzuhalten, ehe diesem die Flucht gelang. Eine Personenbeschreibung konnte der 55-Jährige nicht abgeben; er konnte lediglich sagen, dass der Täter groß ist und eine kräftige Statur hat.