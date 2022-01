Dreiste Diebe reißen Frau Handy aus der Hand

Zu einem dreisten Handydiebstahl ist es am Freitag gegen 17.30 Uhr in den Grünanlagen im Bereich der Schussenstraße/Gartenstraße in Ravensburg gekommen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen zwei bisher unbekannte Täter eine in den Grünanlagen telefonierende 50-jährige Frau an, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die durch das Gespräch abgelenkte Frau habe nicht verhindern können, dass einer der Täter ihr das Handy aus der Hand nahm und beide in Richtung Wilhelmstraße wegrannten.

Die beiden Täter wurden als 1,60 Meter groß und schlank beschrieben. Einer trug einen weißen Pullover mit schwarzen Punkten, der andere trug eine nicht näher beschriebene Mütze und hat eine auffällig spitze Nase. Zeugen, die entweder die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.