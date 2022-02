Dreispringer Heß zum sechsten Mal deutscher Hallenmeister

Dreispringer Max Heß hat sich zum sechsten Mal den deutschen Meistertitel in der Halle gesichert. Dem einstigen Europameister genügten in Leipzig unterdurchschnittliche 16,05 Meter zum Erfolg.

Der 25 Jahre alte Chemnitzer hat seit 2016 mit Ausnahme des Jahres 2020 stets bei den nationalen Hallen-Titelkämpfen in der Leichtathletik gewonnen.

Die Norm für die Weltmeisterschaften in drei Wochen in Belgrad liegt bei 17,10 Metern. Heß schaffte bisher in diesem Winter 16,76 Meter und hat auch damit gute Chancen auf einen WM-Start. „Es steht ganz viel noch an. Ich wollte nicht ganz so viel Risiko gehen“, sagte Heß.

Meister im Kugelstoßen wurde in Abwesenheit des früheren Weltmeisters David Storl Freiluft-Vizemeister Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC mit 19,75 Metern. Storl hatte in den vergangenen fünf Jahren stets den Hallen-Titel geholt, will sich nach Rückenbeschwerden aber auf die Freiluft-Saison konzentrieren. Dort gibt es im Sommer mit der WM in Eugene in den USA und der EM in München gleich zwei Höhepunkte.

