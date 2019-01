Bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Sindelfingen haben die Athleten des SSV Ulm mit drei Goldmedaillen für Katharina Eich (200 Meter), Antonia Kinzel (Kugelstoßen) und Benno Freitag (Hochsprung) eine starke Leistung gezeigt. Auch die U20-Athleten überzeugten und brachten einige Medaillen mit in die heimische Donaustadt: In der 4x200-Meter-Staffel lieferten Kathrin Baur, Jule Tiltscher, Anne Kotzan und Aimée Meißner dem VfB Stuttgart einen großen Kampf und mussten sich mit einer neuen Bestzeit von 1:44,22 Minuten nur um 18 Hundertstel geschlagen geben. Baur, Tiltscher und Kotzan standen dann auch gemeinsam im Finale über 60 Meter Hürden, in dem sich Jule Tiltscher mit 9,11 Sekunden die Bronzemedaille holte. Anne Kotzan wurde Fünfte im Weitsprung. Bronze gab es für Anna Hanses mit 3,10 Metern im Stabhochsprung. Bei den Männern gewann Heiko Hinneberg mit 4,30 Metern im Stabhochsprung die Silbermedaille. Vierte Plätze gab es für Kugelstoßer Daniel Kempf, für die 800 Meter-Läuferin Tanja Maier und die 4x200-Meter-Staffel der Frauen, die mit Madlen Guggenmoos, Katharina Eich, Valentina Steifensand und Sibylle Feil antrat. Ebenfalls Rang vier erreichte die 4x 100-Meter-Staffel des SSV Ulm 1846 mit Jannis Walliser, Nicola Glöckle, Yanic Türkis und Moritz Walcher.