Dreijähriger Bub gerät unter Traktorreifen

Ein knapp dreijähriger Junge ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr bei einem Unfall in Sonthofen-Breiten schwer verletzt worden. Das Kind saß auf dem am Fahrbahnrand abgestellten Traktor seines Vaters, während dieser noch Restarbeiten im Feld erledigte, so die Polizei. Die 36-jährige Mutter war mit einem weiteren Traktor bereits losgefahren und hielt auf der schmalen Straße wegen eines entgegenkommenden Radfahrers an. Der Bub kletterte nun vom Traktor, ohne dass es der Vater zunächst mitbekam und rannte seiner Mutter hinterher. Für sie unbemerkt versuchte er, auf den Traktor aufzusteigen, während dieser gerade anfuhr. Dabei wurde er von einem Reifen erfasst und erlitt dabei Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik eingeliefert, Lebensgefahr besteht nicht. Seine Mutter erlitt einen schweren Schock.