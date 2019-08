Dreijährige ruft Polizei auf den Plan

Von Deutsche Presse-Agentur

Der beste Fliesenleger der Welt kommt aus Deutschland. Janis Gentner aus Aalen in Baden-Württemberg hat am Dienstag bei der Weltmeisterschaft der Berufe in der russischen Stadt Kasan den ersten Platz in seiner Disziplin belegt, wie die Organisatoren mitteilten.

Der 21-Jährige erhielt außerdem die Auszeichnung „Best of Nation“, weil er unter den 39 deutschen Teilnehmern die höchste Punktzahl holte: „Wie soll ich das beschreiben? Ich bin grad Weltmeister geworden.