Dreifacher Rekord beim Benefizlauf

Herbertingen – Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlicher Hitze konnte die Aktion Eine Welt Herbertingen am Ende des dreistündigen Fairen Laufes gleich drei sensationelle Rekorde verkünden: mehr Läuferinnen und Läufer als je zuvor, mehr erlaufene Runden als je zuvor und auch die Spendensumme wurde beim 8. Benefizlauf erneut getoppt.

Zwar hielt der vergangene Sonntag erschwerte Laufbedingungen bereit – doch die Hitze tat der überwältigenden Motivation der Läuferinnen und Läufer keinen Abbruch. 449 Teilnehmende waren zwischen 14 und 17 Uhr auf der rund einen Kilometer langen Strecke unterwegs. Anwohnerinnen und Anwohner organisierten spontan Wasserduschen, um entlang der Route für dringend nötige Abkühlung zu sorgen. Neben der Trommlergruppe der OWB feuerten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer die Teilnehmenden mit installierten Musikanlagen, Vuvuzelas, klatschend oder mit Sprechgesängen an. Von Hunden, Rollstuhlfahrenden, Kinderwägen, Feuerwehrleuten in Montur und Kindelaufrädern über Profiläuferinnen und Amateurläufer – alles war auf der Strecke vertreten, jeder Laufstil gern gesehen. Insgesamt erliefen die 449 Teilnehmenden einen Rekord von 4577 Runden. Auf dem Spendenkonto bedeutet dies eine Rekordsumme von 31 924,41 Euro und damit eine Verbesserung des Ergebnisses um mehr als 5000 Euro im Vergleich zum 7. Benefizlauf im Jahr 2019.

Mit der erlaufenen Summe wird das Kinderheim Sun of Hope bei der Versorgung von Lebensmitteln, Medikamenten und Bildungsmaterialien finanziell unterstützt und zudem kann durch den stolzen Betrag die Kinderspeisung in dem Bildungszentrum Uspha-Uspha in Bolivien erneut für zwei Jahre gesichert werden. Für die Unterstützung bei der Durchführung des Benefizlaufs erhalten der Junge Chor Herbertingen und die Lilly-Jordans-Schule jeweils 500 Euro.

Ein weiterer neuer Rekord war die Anzahl der an den Start gehenden Teams. 26 Gruppierungen hatten sich in diesem Jahr gemeinsam für den Lauf motiviert. Von Firmen über Privatpersonen bis zur Lilly-Jordans-Schule, die mit 92 Teilnehmenden das größte Team stellte und mit 861 erlaufenen Runden und 7890,52 Euro den ersten Platz in der Teamwertung belegte. Platz zwei ging an die OWB, die mit 65 Läuferinnen und Läufern 338 Mal die Strecke ablief und 3344,50 Euro einbrachte. Der dritte Platz ging an die Fair Runners, die mit 18 Teilnehmenden 268 Runden absolvierten und – als vergleichsweise kleines Team – den stolzen Betrag von 6318,50 Euro erliefen.

Neben Preisen für die Einzelsiegerinnen und -sieger hatten alle Teilnehmenden die Chance, bei der Tombola leckere Preise aus dem Weltladen, tolle Sachpreise und attraktive Eintrittskarten von diversen Freizeitattraktionen zu gewinnen. Für die Zuschauenden standen im Schulhof der Lilly-Jordans-Schule Kaffee und Kuchen sowie Pizza bereit.

Die Klasse 4a der Lilly-Jordans-Schule organisierte zudem einen Bücherflohmarkt, der 300 Euro an zusätzlichen Spenden für die beiden Projekte in Tansania und Bolivien einbrachte. Die Vorstandschaft der Aktion Eine Welt Herbertingen e.V. zeigte sich am Ende des Rekordtages überwältigt: „Bei diesem Ergebnis gehen mir die Superlative aus!“, sagte Hans Pfeifer, Vorstand für Veranstaltungen.