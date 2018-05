Drei Verletzte bei Unfall in Nördlingen

Nördlingen-Löpsingen (ij) - Etwa 30 000 Euro Sachschaden und drei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagabend auf der B 466 bei Löpsingen ereignet hat.

Ein 22-Jähriger, der auf der Bachstraße in Löpsingen unterwegs war, wollte mit seinem Wagen die B 466 in Richtung Klosterzimmern überqueren. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 49-Jährigen, die die B 466 in Richtung Oettingen befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Die beiden Fahrzeuglenker und ein 23-jähriger Beifahrer im Wagen des Verursachers wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht.