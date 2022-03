Drei Verletzte bei Brand in Papierfabrik

In einer Papierfabrik in Ettringen kam es zu einem Brand. Ein Mitarbeiter der Firma konnte diesen zum Glück relativ schnell feststellen und setzte gleich die Rettungskette in Gang. Durch vier weitere Mitarbeiter des Papierwerks wurde das offene Feuer durch vorhandene Löschmittel unter Kontrolle gebracht, sodass die eintreffenden Feuerwehren Ettringen, Türkheim, Schwabmünchen, Siebnach und Bad Wörishofen sich nur noch auf die Bekämpfung der verbliebenen Glutnester konzentrieren mussten. Drei der brandbekämpfenden Firmenmitarbeiter wurden bei den ersten Löscharbeiten durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt, mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Durch das schnelle und engagierte Eingreifen der Firmenmitarbeiter konnte so letztlich das Entstehen eines größeren Brandes verhindert werden, sodass in der Werkshalle nach Mitteilung der Polizei auch kein nennenswerter Sachschaden entstand. Als Brandursache kommt ersten Ermittlungen zufolge unsachgemäß entsorgter Haus- oder gar Elektromüll in Frage, welcher das Altpapier auf einem Förderband wohl selbst in Brand gesetzt hat.