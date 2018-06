Drei Vereine ziehen an einem Strang

Glücklich über den guten Besuch ihrer gemeinsamen Veranstaltung am Sonntag haben sich Reiter, Schützen und Dartspieler gezeigt. Die Besucher vergnügten sich beim Dartwerfen auf Luftballons, beim Reiten, beim Reiterflohmarkt und beim Bogenschießen. Nach dem Brand im vergangenen Jahr, der Geräte fürs Springreiten vernichtet und die Schießhalle der Schützen völlig zerstört hatte, gibt es neue Ideen und Konzepte, wie es weitergehen könnte.

Von der Vereinsanlage der Schützen war im Frühjahr nur noch das runde Vereinslokal übrig. Inzwischen sind die Rußspuren beseitigt, der ehemalige Durchgang zur Schießhalle ist zugemauert, und die Räume sind an den Dartclub Under Cover Schützen vermietet.

Bald ist wieder ein Umzug angesagt

Die Schützen selbst trainieren derzeit noch im Gasthaus Baumgarten, wie die Vorsitzende des Vereins, Eveline Welte, sagt. Allerdings müssen sie Ende Juli auch dort ausziehen.

Der Blick ist dennoch nach vorn gerichtet. So könnte anstelle der alten Schießhalle eine längere Halle mit festem Boden entstehen. Dort würden nicht nur die Schützen, sondern auch Bogenschützen trainieren und vielleicht auch noch andere Sportler. Dass im Bogenschießen eine Zukunft liegt, zeigte sich auch am Wochenende. Denn der Übungsplatz hinter der Reithalle war ständig mit Besuchern belegt, die ausprobieren wollten, wie man mit so einem Sportbogen umgeht.

Gemeinsam mit Helfern aus Isny zeigte Christian Antona, wie das Bogenschießen funktioniert. Geschossen wird bei den Wangener Schützen wie bei Olympia nach den Regeln der FITA, dem Weltbogensportverband.

Gar nicht so einfach ist es, das Sportgerät gerade zu halten, richtig anzuspannen, zu zielen und dann den Pfeil mit ganz ruhiger Hand loszulassen. „Der Sport hat viel mit Körperkoordination und Konzentration zu tun“, sagt Antona.

Wer Bogenschießen ausprobieren will, kann sonntags von 11 bis 13 Uhr bei den Schützen im Auwiesenweg in der Reithalle vorbeikommen.