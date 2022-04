Drei TSV Turnerinnen für das STB-Bezirksfinale Süd qualifiziert

Laupheim (sz) - Drei Turnerinnen des TSV Laupheim haben sich für das STB-Bezirksfinale Süd im Gerätturnen weiblich qualifiziert. Das Gaufinale P-Stufen Einzel des Turngaus Ulm fand nach dreijähriger Corona-Pause wieder statt. Der TSV Laupheim ging mit sechs Turnerinnen in den verschiedenen Altersklassen an den Start.

Es habe sich bemerkbar gemacht, dass Corona die Vereine schwer getroffen habe, schreibt der TSV in einer Pressemitteilung. Es waren insgesamt nur sechs verschiedene Vereine am Start.

Drei Turnerinnen der Turnabteilung des TSV Laupheim, Annabel Kahle AK11, Nina Weckerle AK11 und Pia Dwornik AK14, qualifizierten sich bei diesem Wettkampf für das STB-Bezirksfinale Süd im Gerätturnen weiblich P-Stufen Einzel am 21. Mai in Bingen im Turngau Hohenzollern. Alle Turnerinnen mussten einen Pflichtvierkampf in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen an den Geräten Sprung, Boden, Schwebebalken und Reck bzw. Stufenbarren absolvieren. Für den nächsten Wettkampf, das Bezirksfinale Süd, konnten sich alle Turnerinnen auf den Plätzen 1 bis 6 qualifizieren.

Der 1. Durchgang des Wettkampfs wurde mit der AK10 und der AK11 ausgetragen. Vom TSV Laupheim waren in der Altersklasse 11 Annabel Kahle, Nina Weckerle und Mia Schneider am Start. Annabel Kahle belegte den 3. Platz und nur 0,07 Punkte dahinter landete Nina Weckerle auf dem 4. Platz. Mia Schneider wurde 10. Insgesamt waren 21 Turnerinnen am Start.

Am Nachmittag gingen die älteren Turnerinnen der AK 12, AK13 und AK14 an den Start. In der AK13 waren mit Sarah Höhn und Antonia Wiedmer zwei weitere TSV Turnerinnen dabei. In der AK14 turnte Pia Dwornik mit . Sarah Höhn belegte mit 54,23 Punkten denn 8. Platz. Antonia Wiedmer war knapp dahinter auf dem 10. Platz. Pia Dwornik belegte nach schön geturnten Übungen den 4. Platz, nur 1,07 Punkte hinter dem 3. Platz.

Die Trainerinnen Waltraud Lebherz, Carina Ruf, Martina Lebrecht, Sarah Ludwig, Anna Völk und Melina Fabrig waren mit der Leistung ihrer Schützlinge sehr zufrieden.