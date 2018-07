Drei Menschen sind bei dem Absturz eines einmotorigen Flugzeugs in Tschechien getötet worden. Ein Kleinkind erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Cessna verunglückte kurz nach dem Start nahe der Stadt Strakonice in Südböhmen. Die drei Erwachsenen an Bord, darunter der Pilot, starben, das Kind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Absturzursache ist unklar.