Tipps für Ihr Wochenende: Von Kindheits-Helden bis Romantik

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Tiere, Kultur, Romantik - diese Mischung präsentiere ich Ihnen in meinem heutigen Newsletter. Verbunden mit der Hoffnung, dass wieder für Jeden etwas dabei ist. Dabei gilt: Tierbabys gucken macht sicher auch Erwachsenen Spaß; die Ausstellung in Kornwestheim interessiert garantiert nicht nur Kulturbeflissene; der Laternliweg ist nicht nur Verliebten vorbehalten.

Die Tipps der Woche im Überblick:

Tierische Begegnungen

Ein Frischlinge schuppert im Wildgehege im Ravensburger Hirscheck an der Schnauze der Bache. Erst vor wenigen Tagen sind die jungen Wildschweine auf die Welt gekommen. (Foto: Felix Kästle)

Mitten im Stadtwald von Ravensburg gibt es ein Wildgehege, in dem Dam-, Muffel- und Schwarzwild leben. Den Einheimischen ist dieser Platz als Hirscheck bekannt. Mehrere Rundwege mit unterschiedlichen Längen führen durch diesen Stadtwald. Hauptanziehungspunkt im Winter und vor allem im Frühjahr sind die unterschiedlichen Wildgehege. Die größte Attraktion - nicht nur für die Kinder - sind dabei natürlich die Bambis und die Frischlinge der Wildschweine.

Tiere hautnah erleben können Familien auch im nahen Ravensburger Kleintierzoo, in dem mehr als 30 Tierarten leben, darunter Enten, Meerschweinchen, Ziervögel, Ziegen, Waschbären und Hasen.

Sowohl beim Hirscheck als auch im Kleintierzoo gibt es eine Gaststätte, in der man sich nach den tierischen Begegnungen aufwärmen und stärken kann.

Kindheitserinnerungen

Lurchi und seine Freunde, Stadtgeschichtliche Sammlung Kornwestheim (Foto: Ausstellungskatalog)

Wer kennt sie nicht, die Helden unserer Jugend: Lurchi, Mecki, der Steff-Teddy? So gleicht ein Besuch der Ausstellung "Helden des Südwestens" einer Reise zurück in die eigene Kindheit. Noch bis zum 26. Juni sind die Kultprodukte und Werbeikonen aus Baden-Württemberg im Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim zu sehen.

Geöffnet: Freitag bis Sonntag 11-18 Uhr, Eintritt Erwachsene: 5,50 Euro

Romantisch unterwegs auf dem Laternliweg

Laternliweg Schwägalp - © Säntis Hotel

Der Frühling lässt zwar noch etwas auf sich warten, doch romantische Gefühle haben trotzdem Hochsaison, schließlich ist am Montag Valentinstag. Da passt ein Spaziergang auf dem romantischen Laternliweg bestens ins Konzept. Auf dem Weg durch den Naturerlebnispark Schwägalp Säntis in der Schweiz wandert man auf dem von unzähligen Petroleumlampen beleuchteten und präparierten Laternliweg durch verschneite Wälder. Der Laternliweg ist bis zum 19. März nach Einbruch der Dämmerung immer donnerstags, freitags und samstags beleuchtet. Freitags und samstags hat außerdem die Laternlibar geöffnet, an der sich die Spaziergänger mit einem heißen Getränk wieder aufwärmen können. Die Kollegen von Bodensee.de berichten in ihrem Artikel von diesem und zwei weiteren Winterwanderungen.