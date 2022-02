Drei Tipps für Ihr Wochenende: Von Dunkel bis Weiß

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Finden Sie Geschichten aus der Vergangenheit genauso faszinierend wie ich? Vor allem, wenn sie auch noch in unserer Region spielen? Dann wird Sie der heutige Newsletter besonders interessieren. Denn an diesem Wochenende gibt es eine Veranstaltung und eine Ausstellung, die es den Teilnehmenden beziehungsweise Besuchern erlauben, in die Vergangenheit einzutauchen. Tauchen Sie mit!

Gaunern auf der Spur

Stdtführung Wangen: Von Gaunern, Galgenvögeln und Gefahren (Foto: Gästeamt Wangen, Stefan Kuhn)

Ein spannendes Gassenspiel findet in Wangen statt. Es handelt "Von Gaunern, Galgenvögeln und Gefahren" und zählt zu den Stadt- und Erlebnisführungen der Allgäustadt. Wer daran teilnimmt, erfährt spannende und gruselige Geschichten von nächtlichen Überfällen, Räubern und Mördern. Mit auf die Reise in die Vergangenheit durch die engen und schaurigen Gassen der Altstadt nehmen der Landvermesser und seine Magd. Doch Vorsicht ist geboten: Vielleicht geraten Sie selbst in die Fänge der dunklen Gestalten ...

Das Gassenspiel in Wangen findet immer einmal im Monat statt, das nächste Mal am Freitag, 18. Februar um 19 Uhr. Die Erlebnisführung dauert 100 Minuten und kostet pro Person 15 Euro inkl. Räubertrunk. Die anschließende Henkersmahlzeit gibt es für 8 Euro.

Künstler am Bodensee

ausstellung-fn_620fb70af09b0.jpg (Foto: Zeppelin Museum Friedrichshafen)

Der Bodensee als Beziehungskiste - so salopp könnte die Ausstellung beschrieben werden, die derzeit im Zeppelin Museum in Friedrichshafen zu sehen ist. Offiziell heißt sie aber "Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee". Sie erzählt von Künstlern und Künstlerinnen, von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die allesamt am Bodensee lebten und leben und untereinander enge Beziehungen pflegten und pflegen. Dazu gehören unter anderem Annette von Droste-Hülshoff, Hermann Hesse und Hans Purrmann, Martin Walser und André Ficus. Das Besondere an dieser Ausstellung ist die Wohnzimmeratmosphäre. Wer möchte, darf es sich richtig gemütlich machen und mit Museumshausschuhen durch die Ausstellung spazieren.

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr, Eintritt Erwachsene: 11 Euro

Mit Schneeschuhen durch den Schwarzwald

Wunderschönen Ausblicke über das Wehratal bis hin zu den Schweizer Alpen (Foto: Tourismusverband Todtmoos)

Knapp drei Kilometer lang ist der Panorama-Schneeschuhtrail Todtmoos, der als mittelschwere Strecke gilt und von den Tourismusverantwortlichen im Schwarzwald als besonders reizvoll beschrieben wird. Er besticht durch seine wunderschönen Ausblicke über das Wehratal bis hin zu den Schweizer Alpen. Start und Ziel ist der Parkplatz Hochkopf gegenüber der Gaststätte „Zum Auerhahn“.

Sie haben noch nie eine Schneeschuh-Wanderung gemacht? Kein Problem, im Artikel sind in sieben Tipps für Anfänger alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Eine genaue Wegbeschreibung der Tour finden Sie hier.