Drei Tipps für Ihr Wochenende: 3D-Löwen streicheln und Bierkultur erleben

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Aktiv und interaktiv sein ist an diesem Wochenende angesagt. In einer außergewöhnlichen Ausstellung in Bad Schussenried können Sie sich selbst in Szene setzen, in Ehingen gibt es unzählige Aktionen zum Thema Bier, und wenn Sie noch ein wenig winterliche Landschaft genießen möchten, empfiehlt sich ein Spaziergang von Scheidegg auf den Pfänder. In der kommenden Woche träumen wir dann ein wenig vom Frühling, der hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Gefallen Ihnen unsere Freizeit-Tipps? Diesen Inhalt gibt es auch jede Woche komfortabel per Mail

Die Tipps der Woche im Überblick:

Interaktiver Fotospaß

„Tricture 3D – Komm ins Bild!“ heißt die neue Sonderausstellung im Kloster Schussenried, bei der Fotografieren ausdrücklich erwünscht ist. (Foto: eli GmbH)

Nur noch wenige Tage besteht die Möglichkeit, die Ausstellung "Tricture 3D – Komm ins Bild" im Kloster Schussenried zu bestaunen. Die spektakuläre Schau endet nämlich am 6. März. „Anfassen, Mitmachen und Fotografieren“ lautet das Motto dieser 3D-Ausstellung. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, ein Teil der gemalten Illusionen zu werden – und sie für Schnappschüsse zu nutzen. Ob Papageien auf dem Arm halten wie ein Pirat oder mit gefährlichen Wassersauriern schwimmen, einer Prinzessin die Haare kämmen oder mit T-Rex Gassi gehen: All dies ist möglich und erfüllt vielleicht geheime Wünsche. Außerdem kann man mit den Schnappschüssen Freunde beeindrucken. Denn wer saß schon mal an einem Feuer mit Steinzeitmenschen oder hat einen Koalabären gefüttert? Eben. An dem interaktiven Fotospaß hat die ganze Familie Freude.

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag 13 ‒ 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene 7 Euro

Es gilt die 2G-Regel, das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht.

Bierkulturstadt Ehingen

Ein Meter Ulrichsbier (Foto: Felix Sander)

Ehingen auf der Schwäbischen Alb nennt sich auch Bierkulturstadt. Denn die Geschichte des Orts ist eng mit den dort ansässigen Brauereien und der Bierbraukunst verwoben. Es gibt unzählige Angebote, die einzige Bierkulturstadt Baden-Württembergs näher kennenzulernen. Das fängt bei Brauereibesichtigungen an und hört bei Brauseminaren noch lange nicht auf. So gibt es zum Beispiel den mehrfach prämierten, 14 Kilometer langen Bierwanderweg, einen Bierradweg und eine Audiotour zum Thema durch die Stadt. Das alles kann auch für Weinliebhaber durchaus interessant sein.

Winterwandern mit Weitblick

Winter-Wanderung mit Weitblick (Foto: Allgäu GmbH)

Immer noch Lust auf Schnee? Zum Winterwandern muss man allerdings mittlerweile ein wenig auf die Höhe fahren. Eine schöne Tour führt zum Beispiel von Scheidegg im Westallgäu zum 1064 m hohen Pfänder, wo man mit einem beeindruckenden Panoramablick belohnt wird. Mit der Gondel geht es dann nach Bregenz hinunter. Die Strecke ist rund zehn Kilometer lang. Man sollte sich dafür ausreichend Zeit nehmen, denn die Aussicht auf die verschneiten Allgäuer Alpen und den Bregenzer Wald sind grandios. Insgesamt gilt es, 400 Höhenmeter zu überwinden.

Hier gehts direkt zur Tour.