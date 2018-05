Drei Tage wird das Rettichfest gefeiert

52 Jahre Rettichfest, ein großes kultiges Event des Musikvereins Obereschach, was über die Pfingstfeiertage in Oberhofen nicht mehr wegzudenken ist. Nur ein schmales Sträßchen führt hoch zum Berg, wo Ausnahmezustand herrscht. Jährlich strömen Maßen dorthin, um diesen Kult mitzuerleben. An allen drei Tagen spielen Bands und Musikvereine, Musik, die schon von der Ferne zu hören ist. Schiffschaukel, Buden und Essensstände umringen die Außenanlage des Festplatzes und natürlich der legendäre Rettich, der mit liebevoller Handarbeit zubereitet wird. Hinter den Kulissen wird gearbeitet. Schon die Kleinen sind hier eingeschlossen, denn sie entkrauten erst einmal den Rettich. Dann kommt „Joänna“ dran. Sie entastet Rettich für Rettich von den Trieben. Ihre Hände sind rot, sowohl von der Arbeit wie auch von der Farbe des Rettichs. Danach erfolgt der spezielle Rettichschnitt und zusammen mit Salz und Butterbrot geht er minütlich über den Tresen. Die schönsten Exemplare reihen sich auf dem Regal im Hintergrund. Währenddessen im Partyzelt eingeheizt, am Sonntag nicht durch die Heizung, sondern durch das Bodensee-Quintett, was Querbeet alles spielt und sowohl jüngeres, als auch älteres Publikum in den Bann zieht. Alle werden von der guten Stimmung mitgerissen, auf den Tischen wird getanzt, Durchkommen ist kaum möglich. Bis spät in die Nacht wird gefeiert und das drei Tage lang.