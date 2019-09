Die Heimatliebe-Vorstandschaft um Karin Jennewein zieht ein äußerst positives Fazit der dreitägigen Hundertjahrfeier: Zufrieden war man mit Wetter und Besuchern, das größer gewählte Festzelt konnte die Besucher kaum fassen und die schätzten es besonders, dass an allen drei Tagen die Veranstaltungen eintrittsfrei waren.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Obwohl die 1919 als Junggesellenverein gegründete Heimatliebe gerade jetzt großen Zulauf in ihren Reihen hatte, machte sich die Urlaubszeit bemerkbar und die Gäste konnten nicht ganz so betreut werden, wie man sich das gedacht hatte.

Gelände bewährt sich

Bewährt hat es sich einmal mehr, im ebenen Gelände beim Naturerlebnisbad zu feiern. So konnten nicht nur Radfahrer und Wanderer, sondern auch ältere Besucher dem Fest beiwohnen, ohne den Burgberg „besteigen“ zu müssen. Es konnten die Toiletten beim Bad genutzt werden und dessen Parkflächen direkt beim Festzelt.

Sehr gut angekommen sind die Musikgruppen. Das galt für die Gruppe Foolproof am Eröffnungstag ebenso wie am Samstag beim Besuch der Original Hüttmoser, die in Hüttlingen und Niederalfingen eine große Fangemeinde haben. Der Ausklang am Sonntagnachmittag mit den Hüttlinger Wirtshausmusikanten rundete das Fest ab, dem auch der vormittägliche ökumenische Gottesdienst seinen Glanz verlieh und bei dem Pfarrer Stefan Stiegele und Maria Zaunmüller gemeinsam Pfarrer Rappa aus der Ukraine als „Urlaubsvertretung“ verabschiedeten.