Drei Stellvertreter für den Bürgermeister

Altshausens Bürgermeister Kurt König hat jetzt drei anstatt zwei Stellvertreter. Das hat der neugewählte Gemeinderat in seiner ersten Sitzung mit zwei Gegenstimmen entschieden. Die Gemeinderäte wählten Robert Schweizer (CDU), bisher zweiter stellvertretender Bürgermeister, zum neuen ersten stellvertretenden Bürgermeister. Mit Brigitte Bettenmann kam nun auch ein Mitglied der Freien-Wähler-Fraktion zum Zug, sie wurde zweite stellvertretende Bürgermeisterin. Michael Amann (CDU) ist jetzt dritter stellvertretender Bürgermeister. Alle drei Kandidaten wurden jeweils einstimmig in ihr Amt gewählt. Bisher war Albert Spanninger (CDU) erster Bürgermeister-Stellvertreter, er kandidierte dieses Mal nicht mehr für den Gemeinderat.

Zu viele Termine

Die Hauptsatzung begrenze die Anzahl der Bürgermeister-Stellvertreter nicht nach oben, sagte Bürgermeister Kurt König vor der Entscheidung über die Anzahl der Stellvertreter. Die Verwaltung schlage vor, dass man künftig drei anstatt zwei Stellvertreter wählt. Als Grund nannte König die Anzahl der Termine. „Ich kann nicht überall sein, auch nicht die beiden Stellvertreter.“ Das sah auch Robert Schweizer so. Es gebe Phasen, wo es besonders viele Termine gebe, beispielsweise im Frühjahr. „Ich möchte deshalb den Vorschlag unterstützen“, sagte er.

Bürgermeister Kurt König führte die neuen und alten Gemeinderäte in ihr Amt ein. „Viele Entscheidungen müssen getroffen werden“, stellte König fest. Er wünsche den neu ins Gremium kommenden Gemeinderäten, dass sie sich gut einarbeiten würden. Im neuen Gemeinderat haben die CDU acht und die Freien Wähler fünf Sitze sowie die ÖDP einen Sitz. In der Sitzung gab es auch erste Sachentscheidungen für den neuen Gemeinderat zu treffen. So vergab das Gremium einen Auftrag für den Transport und die Verwertung des Klärschlammes der Kläranlage Altshausen. Zum Zuge kommt die Firma Schmid aus Tettnang zum Preis von rund 46 800 Euro. Es gibt eine dreijährige Vertragsbindung, sodass der Gesamtpreis rund 140 440 Euro beträgt.