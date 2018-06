Drei seit Jahren vermisste Frauen in USA lebend gefunden

Washington (dpa) - Drei seit Jahren vermisste Frauen sind in einem Haus in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio lebend gefunden worden. Ein 52 Jahre alter Verdächtiger, der in dem Haus lebte, sei in Haft genommen worden. Das berichtete ein Lokalsender. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die damals 16-jährige Amanda Berry war zuletzt im Jahr 2003 gesehen worden. Die damals 14-Jährige Gina DeJesus verschwand 2004 auf dem Heimweg von der Schule. Die heute 32 Jahre alte Michelle Knight soll seit ihrem 20 Lebensjahr vermisst werden, hieß es.