Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß mit Traktor

Ellwangen (ij) - Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr befuhr ein 83-Jähriger BMW-Fahrer die B290 von Jagstzell in Richtung Ellwangen. Kurz nach der Einmündung nach Schönau geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden landwirtschaftlichen Gespann. Bei dem Zusammenstoß wurde die 78-Jährige Beifahrerin im Fahrzeug des Unfallverursachers sowie die beiden hinten sitzenden Mitfahrer, ein 87-Jähriger Mann und eine 83-Jährige Frau, schwer verletzt. Der Unfallverursacher selbst und der 29-Jährige Traktor-Lenker wurden nicht verletzt. Die schwerverletzte Mitfahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die B290 war bis 13 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt circa 21 000 Euro.

Ellwangen (ij) - Am Samstagvormittag hat sich in Ellwangen, nähe Rabenhof ein Unfall mit vier Verletzten ereignet. Davon wurden zwei Menschen schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es als ein Pkw auf der B290 in Fahrtrichtung Ellwangen auf Höhe der Einmündung Rabenhof aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen. Die verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die B290 ist noch gesperrt.