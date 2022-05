Drei Podestplätze für die TG Tuttlingen

Neun Sportler der Inline-Abteilung der TG Tuttlingen haben am Baden-Württemberg-Cup im Slalom und Riesenslalom in Nagold teilgenommen. Insgesamt nahmen Sportler aus 13 Vereinen aus dem Land und aus der benachbarten Schweiz teil - der Wettkampfeinstieg in die neue Saison. Im Slalom-Cup erreichten die heimischen Läufer in ihrer jeweiligen Altersklasse folgende Platzierungen: U12/w: 4. Esther Mollard, U14/w: 2. Verena Keller, 3. Leona Amanatidis, U16/w: 4. Alisa Amanatidis, U18/w: 3. Karin Keller, U18/m: 2. Roland Keller, 3. Alois Mollard, Frauen: 3. Elea Börsig, 5. Luisa Merk, 9. Lisa Schmid

Die Teilnehmer der TG Tuttlingen sicherten sich beim ersten der sechs Rennen im Slalom sechs Podestplätze. Im Skitty-Cup, dem Geschicklichkeitsparcours für die jüngeren Teilnehmer siegte Esther Mollard.

Im Riesenslalom-Cup errangen die Sportler der TG unter 65 Teilnehmern folgende Platzierungen: U14/w: 3. Leona Amanatidis, U16/w: 4. Alisa Amanatidis, Frauen: 3. Luisa Merk, 4. Elea Börsig, 7. Lisa Schmid.

Verena und Roland Keller kamen durch Sturzpech nicht in die Cup-Wertung.

Bei den Landesmeisterschaften im Riesenslalom zeigten die Geschwister Amanatidis, erstmals in dieser Disziplin am Start, gute Leistungen. Bei den Schülerinnen belegte Alisa Rang drei, ihre Schwester Leona Rang neun. Bei den Frauen konnte sich Luisa Merk über Platz zwei in 49,71 Sekunden freuen, gefolgt von Elea Börsig auf (3./50,01s) und Lisa Schmid (5./51,26s).