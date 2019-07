Drei Podestplätze für SVS-Starter

Die für den SV Sulmetingen startenden Ehinger und Laupheimer Triathleten Stephan Birner, Andreas Glaser, Tobias Wutz und Reinhold Türr sind beim Triathlon in Ebenweiler gestartet, beim Halbmarathon in Bad Buchau vertrat Triathlet Guido Maier den SVS erfolgreich. Insgesamt waren drei Podestplätze das Ergebnis dieser Wettkampfteilnahmen.

Birner und Wutz starteten beim Ebenweiler Triathlon auf der Sprintdistanz und hatten 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen zu absolvieren. Wutz siegte in seiner Altersklasse mit der Zeit von 1:04 Stunden, in der Gesamtwertung verpasste er knapp das Podest und wurde Vierter unter allen Teilnehmern. Birner kam nach 1:27 Stunden ins Ziel und wurde in seiner Altersklasse auf Platz vier gewertet. Türr und Glaser starteten über die olympische Distanz und mussten die doppelte Strecke absolvieren (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen). Glaser erreichte in der Zeit von 2:15 Stunden in seiner Altersklasse den dritten Platz, Türr verpasste mit dem vierten Platz das Podest und kam nach 2:30 Stunden ins Ziel. Guido Maier war beim Halbmarathon in Bad Buchau in der Gesamtwertung als Fünfter aller Teilnehmer ins Ziel gelaufen und erzielte mit der Zeit von 1:19 Stunden in seiner Altersklasse den dritten Platz.