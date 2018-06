Drei neue Segel-Disziplinen für Olympia 2016

Stresa/Italien (dpa) - Der Welt-Seglerband (ISAF) hat für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro drei neue Disziplinen bestimmt. Als Jolle für Frauen und Pendant zum bereits für Männer olympischen 49er wurde der 49er FX in das olympische Programm aufgenommen.

Gemischte Teams - jeweils eine Frau und ein Mann - segeln von 2016 an erstmals auf dem Zweirümpfer Nacra 17 um olympisches Edelmetall. Überraschend konnten sich auch die Kiter in der finalen Council-Abstimmung der ISAF-Frühjahrstagung im italienischen Stresa mit 19:17 Stimmen gegen die Windsurfer und das RS:X-Board durchsetzen.

„Die Entscheidungen sind modern und zukunftsweisend, vor allem aber im Sinne der Aktiven gefallen“, sagte DSV-Präsident Rolf-Otto Bähr am Sonntag in Italien. Außer dem RS:X-Board verschwindet 2016 die Duell-Disziplin Match Race für Frauen nach nur einem Auftritt in diesem Jahr in London wieder aus dem olympischen Programm. Auch das in Deutschland traditionell stark besetzte Starboot wurde für 2016 ausgemustert.

Die Segel-Disziplinen für die Olympischen Spiele 2016:

- Kiteboarding Männer

- Kiteboarding Frauen

- Einhandjolle Männer

- Laser

- Einhandjolle Frauen

- Laser Radial

- Einhandjolle Männer (schwer)

- Finn Dinghi

- Zweihandjolle Männer

- 470er

Zweihandjolle Frauen

- 470er

- Skiff Männer

- 49er

- Skiff Frauen

- 49er FX

- Zweihand-Mehrrümpfer Mixed

- Nacra 17

Mitteilung Welt-Seglerverband, englisch