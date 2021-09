Drei neue Geschäfte eröffnen im Kubus

Aalen (an) - Gleich drei neue Geschäfte eröffnen in den nächsten Wochen im Aalener Kubus. So gibt es dort bald Schreib- und Spielwaren, ein CBD-Reformhaus sowie „Regional & fair“.

So eröffnet „Dunz - Spiel-und Schreibwaren“ im November im Obergeschoss. Schon länger ist der Betreiber des Kubus Aalen im Gespräch mit Pascal Dunz, Geschäftsführer des gleichnamigen Fachgeschäftes. „Ein solches Konzept, auch mit Fokus auf Schulranzen und hochwertige Schreibwaren, ist die perfekte Ergänzung.“ Sagt Matthias Bieber, beim Betreiber Turi in Köln verantwortlich für Kubus Aalen. Die Eröffnung erfolgt nun in drei Schritten: „Durch die kurzfristige Chance, bereits im November zu starten, werden wir Anfangs einen Pop-Up-Store ähnlichen Auftritt haben und auf Einbauten, wie zum Beispiel einen schönen Vinylboden erst einmal verzichten,“ erläutert Pascal Dunz, der nach Ilshofen, Ochsenfurt, Mosbach und weiteren Standorten mit Aalen die 8. Filiale eröffnet. Highlights aus den Produktgruppen Spielen, Schreiben, Schenken sowie Lederwaren und vor allem Schulranzen werden präsentiert.

„Die kurzfristig verfügbaren 250 Quadratmeter im Obergeschoss sind für unser volles Sortiment natürlich nicht ausreichend.“ Anfang 2022 startet daher der Ausbau auf insgesamt 500 Quadratmeter Fläche. Im Frühjahr eröffnet dann vollumfänglich das Spiel- und Schreibwarenfachgeschäft.

Ebenfalls im November, voraussichtlich am 11.11., eröffnet im bisherigen „Unverpackt-Supermarkt“, der erste Koala Store Süddeutschlands, ein Reformhaus, das ausschließlich Produkte auf Hanf- und CBD-Basis anbietet.

Simon Wesselky und Lukas Niklas gründeten die Onlineplattform „Regional & Fair“. Mit ihrer Plattform möchten sie die einzigartige Vielfalt süddeutscher Lebensmittel präsentieren. „Wir haben in unserer Region tolle, innovative Geschäftsideen mit einzigartigen Menschen dahinter. Wir möchten dafür sorgen, dass sie sichtbar werden.“ Vor allem Hofläden und kleine Manufakturen erhalten eine gemeinsame Plattform. Und der Kunde erhält eine vergrößerte Auswahl an regional und fair produzierten Lebensmitteln, die direkt vom Hersteller bezogen werden.

Den Wunsch, das anonyme Onlinegeschäft um den persönlichen, stationären Verkauf zu erweitern, hegen Wesselky und Niklas schon länger, sahen hier aber keine realistische Möglichkeit. „Und dann haben wir von der Start-Up WOW Challenge gehört.“ Dieses Jahr hatten die Teilnehmer beim Gründer-Wettbewerb Ostwürttemberg zum ersten Mal die Möglichkeit, sich mit ihrem Konzept auf eine Shop-Fläche im Kubus zu bewerben. Der Betreiber des Shopping Centers stellt diese ein halbes Jahr lang kostenlos zur Verfügung. „Regional & Fair“ konnte die Jury überzeugen und wird völlig mietfrei, ohne Nebenkosten, Werbebeitrag oder andere Gebühren ab dem 11. November für sechs Monate im Erdgeschoss präsent sein. Der beliebte Secondhand & Vintage Shop „Zweite Liebe“ macht dafür Platz und siedelt um ins Obergeschoss.