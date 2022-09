Drei neue erste Klassen in Aixheim eingeschult

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 16. September, war es wieder soweit: Drei Klassen mit insgesamt 68 SchülerInnen starteten als neue Grundschüler an der GMS Aldingen, Standort Aixheim. In der Turn- und Festhalle Aixheim fanden sie sich mit ihren Familien und Freunden ein, um diesen großen Tag mit einem Gottesdienst zu starten.

Herr Berner und Pfarrer Dewitz führten durch den anregenden Gottesdienst, der viele Mitmachlieder sowie eine spannende Geschichte enthielt. Der emotionale Höhepunkt lag in der Segnung am Ende des Gottesdienstes, bei dem die Erzieherinnen des Kindergartens jedes Kind persönlich segneten und ein Holzkreuz schenkten. Im darauffolgenden schulischen Programm unter der Leitung von Frau Schweizer, Frau Eiche, Frau Diemert und Herrn Kaiping trugen die Zweitklässler sowohl ein Lied, ein Gedicht und ein Rhythmical vor, mit denen sie die neuen Erstklässler herzlich begrüßten und für reichlich gute Stimmung sorgten. Auch Rektor Straile trug durch zwei Hornstücke zu einer beschwingten Atmosphäre bei.

Nachdem die Klassen ihren neuen KlassenlehrerInnen Frau Schweizer, Frau Wolfsberger und Herrn Königsmann zugeordnet waren, durften die Kinder nach einem Fotoshooting ihre erste kleine Unterrichtsstunde erleben. Die Eltern hatten zudem die Möglichkeit, auf Stelltafeln gute Wünsche für ihre Kinder aufzuschreiben und sich anschließend am Getränkestand zu versorgen und noch austauschen.