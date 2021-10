Drei-Mühlen-Wanderung entlang des Nonnenbachs

Kressbronn (sz) - Die BUND-Ortsgruppe Kressbronn lädt herzlich interessierte Einheimische und Feriengäste zur Wanderung entlang des Nonnenbaches ein. Treffpunkt ist am Samstag, 16. Oktober, um 15 Uhr an der Festhalle in Kressbronn. Der ortsbildprägende Nonnenbach entspringt weit oben im Hinterland unterhalb Achbergs und mündet neben dem Kressbronner Naturstrandbad in den Bodensee. Dabei fließt er oberhalb der Festhalle relativ naturbelassen durch die Kressbronner Gemarkung. Diesen Abschnitt wird die Gruppe bei der Wanderung genauer betrachten und dabei auch an den ehemaligen drei Mühlen, die der Nonnenbach gespeist hat, entlang wandern. Die Wanderung sei sehr gut auch für Familien mit Kindern geeignet, teilt der BUND weiter mit. Dabei sollte jedoch festes Schuhwerk getragen werden. Die Teilnahme ist kostenlos und auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.