Drei Menschen starben 2019 auf der B 30

Es wird keine Fasnet 2021 in Friedrichshafen und aller Voraussicht auch keine im gesamten Bodenseekreis sowie darüber hinaus geben. Nach einem Brief an die Mitglieder, in dem der Präsident des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, Karl Haller, den Ausfall der Fasnet für möglich erklärte, haben jetzt Zunft und Elferrat des Vereins einstimmig entschieden, die Fasnet aufgrund der hohen Infektionsgefahr mit Corona-Viren ausfallen zu lassen.