Drei Lamas begleiten die Wanderer

NELLINGEN - Ein besonderes Wochenende haben die jungen Familien der Ortsgruppe Nellingen im Schwäbischen Albverein erlebt. Mit drei Lamas, einem Pony und einem Pferdefuhrwerk machten sich 41 Wanderer auf die Strecke nach Aufhausen zum Funkturm, um dort romantisch und idyllisch im Zelt am Lagerfeuer zu übernachten.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Meindl

Alle harrten ganz gespannt auf die Dinge, die da am Samstag und Sonntag kommen sollten, als sich die jungen Familien der Albvereinsgruppe Nellingen am Samstagmorgen an der Turn- und Festhalle trafen. Ihr Gepäck für die Übernachtung verteilten sie auf zwei Autoanhänger. Mit ihren Rucksäcken und einem Vesper machten sie sich zum Abmarsch bereit.

Werner Staudenmaier hatte sein Versprechen von einem ganz besonderen Wochenende in die Tat umgesetzt. Und so konnten sich beinahe 20 Kinder auf ein Pferdefuhrwerk von Joachim Thiede und drei Lamas von Familie Steeb freuen. Die Tiere gehörten zu dem besonderen Wochenende. "Bessere Wetterprognosen hätten wir nicht mehr bekommen können", sagte Staudenmaier erfreut und nannte den Ausflug ein "Zigeunerwochenende der jungen Familien".

Im "Wägele" ist das Gepäck

Nachdem genügend Getränke und die Rucksäcke im "Einspänner-Wägele" verstaut waren, marschierten die Wanderer motiviert los. Ein langer Tross begab sich auf den Weg, allen voran das kleine gescheckte Pony mit seinem jungen Reiter, dann der Schwarzwälder Fuchs vor der Kutsche und anschließend bunt durcheinander Kinder, Jugendliche, Erwachsene und die drei süßen Lamas.

Bei den Lamas stritten sich die Kinder beinahe darum, wer das Leitseil der Tragtiere halten durfte. Geduldig schritten die drei munteren Gesellen mit ihren Packtaschen neben den Jungen und Mädchen her und ließen die vielen Kilometer völlig vergessen.

Von Nellingen aus wanderte die Gruppe bis nach Berneck zum Flugplatz, wo zur Mittagsrast dem durstigen "fahrenden Volk" kühle Getränke gereicht wurden. Am Albtrauf entlang mit einem herrlichen Blick auf die Burgruine Hiltenburg und Bad Ditzenbach setzten die Fußgänger ihren Weg fort, bevor sie sich von Pferd und Wagen verabschiedeten, die zum Zeltplatz eine andere Strecke wählen mussten. Während die Kutsche den direkten Weg einschlug, nahmen die Wanderer nochmals einen idyllischen Umweg von gut 1,5 Stunden oder fünf Kilometern in Kauf, um dann erschöpft, aber zufrieden am Lagerplatz einzulaufen.

Am prasselnden Lagerfeuer wurde bis spät in die Dunkelheit gegrillt, gefeiert und ein buntes Familienprogramm geboten, bevor alle Ausflügler müde in den zuvor aufgebauten Zelten verschwanden, um am nächsten Morgen für den Rückmarsch gerüstet zu sein. "Ideales Wetter zum Zelten", freuten sich die Albvereinler, die nachts nicht frieren mussten. Der Weg führte zum großen Teil durch schattige, kühle Wälder, so dass trotz der sommerlichen Temperaturen die Wanderung angenehm ausfiel. Auch der Rückweg gestaltete sich amüsant und kurzweilig, denn die munteren Vierbeiner animierten die Wanderer immer wieder. Sie ließen die Strapazen der großen Tour vergessen.