Drei Gemeinden erhalten Geldspritze für schnelles Internet

(sz) - Erneut sollen erhebliche Summen im Umfang von insgesamt 25,9 Millionen Euro im Landkreis Biberach in schnelle Internetleitungen investiert werden – diesmal, um unterversorgte Adressen in den drei Gemeinden Mittelbiberach, Schemmerhofen und Ummendorf an das Glasfasernetz anzuschließen. Der Bund übernimmt knapp die Hälfte der Kosten. Alle drei Gemeinden hatten die Zuschüsse über die OEW Breitband GmbH beantragt. Ende vergangenen Jahres hatte das vom Bundesministerium für Digitales verantwortete Förderprogramm Schlagzeilen gemacht, da die für 2022 vorgesehenen Mittel schon vor Jahresende ausgeschöpft waren. Alle bis zum 17.10.2022 eingereichten seien jedoch bewilligt worden, darunter die Anträge für die drei Gemeinden, schreibt der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) und wertet den zügigen Mittelabruf als Beleg für den Erfolg des Programms. Allein im Jahr 2022 seien 143,4 Millionen Euro an Bundesförderung in den Breitbandausbau im Landkreis Biberach geflossen, was Gesamtinvestitionen in Höhe von 285,5 Millionen Euro ausgelöst habe. In diesem Jahr geht es seinen Angaben zufolge weiter: Für 2023 für 2023 erneut Fördermittel in Höhe von 3,1 Milliarden Euro für das Förderprogramm Breitbandausbau bereit. Eine neue Förderrichtlinie werde momentan durch das Ministerium erarbeitet. „Mit der Breitbandförderung unterstützt der Bund Städte und Gemeinden bei einer der zentralen Zukunftsaufgaben“, sagt Gerster. Der Bundestagsabgeordnete Josef Rief (CDU) äußerte sich ebenfalls erfreut: „Ich bin froh, dass der Bund für die Erschließung von unterversorgten Adressen in den Gemeinden Mittelbiberach, Schemmerhofen und Ummendorf knapp Millionen Euro zur Verfügung stellt.“