Drei Fernsehfilme im Rennen um Goldene Kamera

Berlin (dpa) - Eine Tragikomödie, ein Justizthriller und ein Krimi um ein verschwundenes Mädchen sind als Fernsehfilme für die diesjährige „Goldene Kamera“ nominiert. Das berichtete die Zeitschrift „Hörzu“.

In „Blaubeerblau“ (ARD) beschreibt Regisseur Rainer Kaufmann die Begegnung zweier früherer Schulfreunde in einem Sterbehospiz. Der Justizthriller „Das Ende der Nacht“ (ZDF) von Regisseur Matti Geschonneck bringt Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht, und in Dominik Grafs Krimi „Das unsichtbare Mädchen“ (ZDF) geht es um Prostitution, Politmauscheleien und Polizeiwillkür.

Der Gewinnerbeitrag wird bei der Verleihung am 2. Februar bekannt gegeben.