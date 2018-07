„Drei Engel für Charlie“ wird neu aufgelegt

New York (dpa) - „Drei Engel für Charlie“ kommen zurück: Der US-Fernsehsender ABC will die legendäre Krimiserie wiederbeleben. Die Kultserie der 70-er Jahre solle sich dabei an „Hawaii Five-O“ orientieren, gab ABC am Dienstag in New York bekannt.

Das Remake der Krimiserie von der Pazifikinsel läuft bereits seit vergangenem Jahr wieder im US-Fernsehen und seit März auch in Deutschland.

Bei „Drei Engel für Charlie“ dreht sich alles um drei attraktive Detektivinnen, die im Auftrag des reichen Charlie Townsend knifflige Fälle lösen. Als Produzentin involviert ist auch Drew Barrymore, die in den erfolgreichen Kinoverfilmungen in den Jahren 2000 und 2003 selbst einen Engel mimte. ABC will die Serie noch im Herbst 2011 starten.

ABC-Pressemitteilung