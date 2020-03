Drei DM-Medaillen für den TSV Erbach

Leipzig/Erbach (sz) - Der TSV Erbach hat bei den deutschen Judo-Einzelmeisterschaften der U18 in Leipzig einmal Gold und zweimal Silber gewonnen. Schwergewicht Daniel Udsilauri verteidigte seinen Titel, Dimitrij Popp und Daniel Paulsin erreichten in ihren Gewichtsklassen gegen die besten Judo-Kadetten der anderen Landesverbände das Finale. Insgesamt waren vom TSV Erbach vier Athleten in Leipzig an den Start gegangen, unterstützt von Eltern, Vereinstrainern und Landestrainerin Beatrix Kästle.

Die Wettbewerbe der Gewichtsklassen bis 55 Kilogramm eröffneten die nationalen Meisterschaften und somit waren auch die beiden TSV-Sportler Mark Zeiss und Dimtrij Popp (bis 55 Kilogramm) gleich zu Beginn dran. Zeiss, der in den zurückliegenden Wochen im Training pausieren musste und deshalb geschwächt war, verbuchte bei seiner ersten DM-Teilnahme lediglich einen Sieg in der Trostrunde für sich. Anders hingegen sein Erbacher Vereinskollege Dimitrij Popp, der nach drei gewonnen Kämpfen im Halbfinale stand. Im Semifinale holte Popp gegen Maik Ginaev aus Hamburg eine Waza-ari-Wertung, die er über die Zeit rettete und sich somit einen Platz im Finale sicherte.

Daniel Paulsin (bis 50 Kilogramm) holte einen Sieg nach dem anderen. Gegen Berger aus Wiesbaden und Franck aus Schwerin sicherte sich Paulsin im Stand Punkte. Im Halbfinale gegen Purschke (1. Dessauer JC) gewann der Erbacher durch Würgetechnik am Boden. Somit hatte Erbach einen zweiten Athleten im Finalblock. Und es folgte ja noch Titelverteidiger Daniel Udsilauri im Schwergewicht (über 90 Kilogramm). Udsilauri zeigte seine Dominanz mit Siegen über Maximilian Grumblat aus Brandenburg, Nikita Nikitenko vom TSV Kronshagen und Wieland Gropp aus Sachsen.

Drei Athleten des TSV Erbach im Finale der deutschen Meisterschaften sorgten für strahlende Gesichter der mitgereisten Familien und Trainer. Nach zehn Stunden wechselnder Anspannung der Vorrundenkämpfe standen am Abend dann die Entscheidungen um den jeweiligen Meistertitel an. Dimitrij Popp ( bis 55 kg) und Paulsin (bis 50 kg) standen gleichzeitig zum Finalkampf auf den Matten. Popp, der seinen Kontrahenten Florian Böcker vom JC Bottrop von verschiedenen Lehrgängen kennt, wollte schon nach kurzer Zeit den Kampf mit einem direkten Ura-nage für sich entscheiden. Allerdings konterte Böcker den Angriff und landete auf dem Erbacher. Somit gab es Ippon für Böcker und die Silbermedaille für Popp.

Ähnlich erging es Paulsin auf der Matte nebenan. Der TSV-Judoka hatte es mit dem Lokalmatador Lenny Burk aus Leipzig zu tun. Burk ging schnell in Führung. Einen weiteren Angriff von Burk wollte Paulsin mit Ura-nage kontern, doch er bekam die langen Beine des Leipzigers nicht unter Kontrolle. So behielt Burk die Oberhand und wie sein Erbacher Vereinskollege Popp belegte auch Paulsin den zweiten Platz.

Traditionell beenden die Schwergewichtler über 90 Kilogramm mit ihrem Finale den langen Wettkampftag. In dieser Konkurrenz stand dem Erbacher Daniel Udsilauri der Nürnberger Josip El Sawy gegenüber. Udsilauri dominierte den Kampf von Beginn an. Stark im Griffkampf und ebenfalls mit guten Wurfansätzen zwang er dem Nürnberger zwei Strafen auf. Eine Abtauchtechnik des Kontrahenten nutzte der Erbacher aus und übernahm ihn mit einer Handtechnik. Der gegebene Waza-ari wurde aber wieder aberkannt. Gegen Ende der Kampfzeit zeigte El Sawy deutliche konditionelle Schwierigkeiten und landete bei vermeintlichen Wurfansätzen am Boden, ohne Udsilauri aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dies wurde erneut bestraft und somit holte Daniel Udsilauri im zweiten Jahr in Folge den Titel bei den deutschen Meisterschaften.

Mit einem deutschen Meister und zwei zweiten Plätzen bei den nationalen Titelkämpfen landete der TSV Erbach in der Vereinswertung auf Platz zwei hinter Großhadern (Bayern) und trug maßgeblich zum vierten Platz der Württemberger in der Gesamtwertung der männlichen Jugend bei.