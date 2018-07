Drei Autos fahren aufeinander auf: 30 000 Euro Schaden

Am Freitagnachmittag sind auf der A6 mehrere Fahrzeuge aufeinander aufgefahren. Gegen 16.20 Uhr stockte auf Höhe von Untermünkheim-Brachbach, in Richtung Nürnberg, der Verkehr. Ein 37-jähriger Autofahrer, der auf der linken Fahrspur unterwegs war, erkannte dies rechtzeitig und bremste ab. Der ihm nachfolgende 28-jährige Autofahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf das Auto der Mannes auf. Anschließend fuhr noch ein weiteres Fahrzeug, das von einer 34-Jährigen gelenkt wurde, in die beiden Unfallbeteiligten. Der 37-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 30.000 EUR.