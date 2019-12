Drei Autos bei Zusammestoß beschädigt

Herbertingen (sz) - Zu einem Zusammenstoß ist es am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Hundersingen und Herbertingen gekommen. Ein 18-jähriger Citroen-Fahrer befuhr die Straße gegen 7.30 Uhr in Richtung Herbertingen. An der Auffahrt zur Bundesstraße wollte er nach links abbiegen, übersah jedoch einen entgegenkommenden Mercedes-Benz mit einem 44-jährigen Fahrer. Bei der Kollision wurde der Citroën noch gegen den VW einer 64-Jährigen geschleudert, die an der Haltelinie bei der Abfahrt der Bundesstraße 32 stand, um nach links auf die K 8261 in Richtung Herbertingen abbiegen zu können. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer. Die nicht mehr fahrbereiten Auto mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 14 000 Euro.