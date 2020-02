Drei Autoren und drei Leben

LAICHINGEN - Etwa 20 buchbegeisterte Laichinger haben sich zu einer Lesestunde zum Feierabend in der Laichinger Buchhandlung Aegis eingefunden. Ernst Joachim Bauer stellte drei Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt vor, alles autobiographische Romane. Die Bandbreite reichte von einer Kindheit und Jugend im Irak, blumenreich erzählt von Abbas Khider, über eine Familiengeschichte in einem entlegenen Dorf Österreichs von der Verfasserin Monika Helfer bis hin zu einer Geschichte aus der Zeit des Nationalsozialismus von Ulla Lenze.

Ernst Joachim Bauer entführt die Anwesenden gleich mit dem ersten Buch „Palast der Miserablen“ von Abbas Khider in eine fremde und doch faszinierende Welt. Khider, der im Irak aufwuchs und dort als junger Mann auch verfolgt, inhaftiert und gefoltert wurde, erzählt hier, wie seine Familie aus dem Dorf mit dem Namen „Herzliche Hölle“ umsiedelt nach Bagdad. Sein Alter Ego im Roman heißt Shams Hussein. Nach einem vorübergehenden Aufenthalt beim Onkel im Stadtviertel „Saddam City“ von Bagdad, zieht die Familie in die sogenannte „Blechstadt“. Anschaulich beschreibt er die dort herrschende Armut: „Viele von uns besaßen nichts als den Müll“. Und aus dem Müll werden noch Lebensmittelreste herausgeholt, aber auch Bücher. Diese werden zum zentralen Thema im Leben von Abbas alias Shams. Ausgerechnet ein erotischer Liebesroman des Italieners Alberto Moravia, den Shams auf dem Basar erwirbt, macht den pubertierenden Jugendlichen mit dem Reiz des Lesens vertraut. Später kommt er zu einem Lesezirkel, der sich „Palast der Miserablen“ nennt. Im Irak des Diktators Saddam Hussein ist das ein gefährliches Leben, und in einer zweiten Zeitebene wird von den Gefängnisaufenthalten erzählt. Ernst Joachim Bauer hat die Vorleseproben mit Bedacht ausgewählt, und so bekommen viele der Anwesenden Lust auf das neu erschienene Buch. Zumal der Autor, der seit 2000 in Deutschland lebt, in einem, so Bauer, wunderschönen Deutsch schreibt, dabei aber auch das Blumige, oft jedoch auch Kraftvolle seiner Herkunftssprache mit einfließen lässt.

Das zweite Buch des Abends stammt von Monika Helfer, einer Autorin, die in Vorarlberg aufwuchs. Helfer schildert darin eine bewegende Familiengeschichte, die mit ihren Großeltern beginnt. Maria und Josef, so heißen die Großeltern, leben am Rand eines österreichischen Dorfs. Auch wenn der Hofname „Bagage“ vermutlich auf die Vorfahren zurückgeht, die Lastenträger waren, also die Bagage trugen, so hat der Name zu Zeiten der Erzählung einen negativen Beigeschmack. Josef wird 1914 als Soldat in den Ersten Weltkrieg eingezogen. Maria bleibt mit den Kindern im Dorf zurück, der Männerwelt ausgeliefert. Über Maria erfährt man, dass sie von ungewöhnlicher Schönheit sei. Als sie schwanger wird – im Krieg, von wem? – macht ihr der Pfarrer heftige Vorwürfe wegen ihrer die Männerblicke anziehenden Schönheit. Ernst Joachim Bauer liest die Gardinenpredigt des Pfarrers so lebendig laut und Angst einflößend, dass auch im Publikum deutliche Reaktionen erfolgen. Das Kind, Grete, das im Krieg zur Welt kommt, wird vom Vater nie angeschaut. Er spricht nicht mit ihm, nur mit seinen anderen Kindern, weil er Grete nicht als sein Kind ansieht. Diese Grete ist die Mutter der Autorin. Wie diese mit solch einer traumatischen Kindheit umgeht, erfährt man nicht. Monika Helfer hat mit "Die Bagage" einen Roman geschrieben, der beim Lesen auch zum Nachdenken über den eigenen Ursprung motivieren kann.

Ulla Lenze, die dritte von Bauer vorgestellte Autorin, beschreibt in ihrem Roman „Der Empfänger“ das Leben von Deutschen in Amerika während des Zweiten Weltkriegs, angelehnt an die Geschichte ihres Onkels. „Obwohl ich die Lebensgeschichte meines Großonkels Josef Klein zu großen Teilen verarbeitet habe, ist die literarische Figur Josef Klein meine Erfindung“, ist als Vorspann zu lesen. Dieser Josef ist vor dem Krieg nach Amerika ausgewandert. Dort gerät er aufgrund seines Hobbys, dem Radarfunken, in das Visier deutscher Abwehrspionage und lässt sich zum Abhören des amerikanischen Funkverkehrs für die Deutschen einspannen. 1953, nachdem alles aufgeflogen ist, kehrt er nach Deutschland zurück, zu seinem Bruder. Dass er wegen seiner Spionagetätigkeit ausgewiesen wurde, verschweigt er. Später kehrt er zurück und lebt in Südamerika. In verschiedenen Zeitebenen erfährt man so vieles, wie Deutsche in Amerika lebten, die nicht wegen der Nazis emigriert waren, oder wie das Leben in Deutschland nach dem Krieg noch sehr ärmlich war, das Wirtschaftswunder sich aber schon andeutete. Und schließlich wird auch das Leben der Deutschen in Südamerika nach dem Zweiten Weltkrieg dargestellt.

Der Inhaber der Aegis-Buchhandlung hat mit diesem Abend seinem Publikum ein lebendiges Kopfkino beschert, wie er es zu Beginn versprochen hatte. Angeregte Gespräche bei den Anwesenden im Anschluss zeigten, dass die Buchvorstellung gedankliche Anregungen gegeben hatte. Bleibt zu hoffen dass diese Abende, wie vorgesehen, sich wiederholen. Bauer nennt sie „Literatur zum Feierabend“, weil sie so geplant seien, dass man nach der Arbeit kommen könne, hinterher aber noch Zeit für andere Aktivitäten bleibe.