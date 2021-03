Drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Nicht mehr fahrtauglich waren drei Autofahrer am Montag in Mittelbiberach, Reinstetten und Warthausen. Die Polizei zog sie aus dem Verkehr. Wie die Beamten berichten, fuhr eine 46-Jährige gegen 21 Uhr in Mittelbiberach in der Zeppelinstraße. Eine Polizeistreife sah den Renault Clio fahren und kontrollierte die Frau. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol. Nach einem Alkomattest stand fest, dass sie zu viel getrunken hatte. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein stellte die Polizei sicher.

Ähnlich erging es einem 67-Jährigen kurz nach 21 Uhr in der Laupheimer Straße in Ochsenhausen. Auch er musste seinen Hyundai stehen lassen, nachdem der Alkomattest einen Wert über dem Erlaubten ergeben hatte. In Warthausen sah eine Polizeistreife gegen 21.45 Uhr einen 20-jährigen Mercedes Fahrer, der nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle in der Ehinger Straße hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Drogentest bestätigte dies.