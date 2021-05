Drei Ausstellungen unter einem Dach zu sehen

Isny (sz) - Die drei Kulturinstitutionen Kunsthalle im Schloss, Stadtmuseum und Städtische Galerie im Schloss Isny begrüßen ab Freitag, 28. Mai, wieder Besucher.

Die Kunsthalle im Schloss zeigt in der Dauerausstellung zu Friedrich Hechelmann Buchillustrationen, Zeichnungen, bemaltes Porzellan und Skulpturen. Darüber hinaus entführt die Sonderausstellung „Livia“, zum zweiten Roman des Künstlers, in eine sagenhafte und fantastische Märchenwelt.

Die Sonderausstellung „Adler und Blechtrommel“ rundum die Gruppe 47 wird im Stadtmuseum gezeigt. Diese nimmt den Teilort Großholzleute und den Gasthof Adler sowie das Treffen der Gruppe 47 im Herbst 1958 in den Blick. Lebendige Erinnerungen nehmen den Besucher mit in die vergangene Zeit. Die Laufzeit der Ausstellung wurde verlängert bis 18. Juli.

In der Städtischen Galerie im Schloss nimmt die Ausstellung „StoffWechsel. Kunst trifft Literatur“ das Zusammenspiel von Kunst und Literatur sowie das gegenseitige Wechselspiel dieser beiden kreativen Formate in den Fokus. Neben Werken von Günter Grass und Hans Magnus Enzensberger werden auch Arbeiten von Künstlern und Literaten aus der Region präsentiert. Die Ausstellung ist nur noch bis 30. Mai zu sehen, hier heißt es also, schnell zu sein.

„Einfach vorbeikommen“, lautet die Einladung an die Besucher. Ganz unkompliziert und spontan können die drei Ausstellungen ohne Voranmeldung besucht werden. Wichtig zu beachten: Für den Besuch ist ein negativer Coronatest notwendig, ausgenommen sind vollständig Geimpfte und Genese, wenn sie einen Nachweis vorlegen.