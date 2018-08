Drei Athleten des LTC Wangen beim Allgäu-Marathon

Mit einer Rekordteilnahme ist der älteste Triathlon Deutschlands, der Allgäu-Triathlon in Immenstadt, heuer über die Bühne gegangen. Bei bestem Wetter nahmen über 2000 Athleten die drei unterschiedlichen Rennformate in Angriff. Auf der bergigen Sprintdistanz waren drei Athleten des LTC Wangen, jeder mit einer Podiumsplatzierung in der Altersklasse, erfolgreich.

Jüngste Starterin war, wie mitgeteilt, Lilly Städele, die ihren ersten Triathlon souverän meisterte. Selbst mit nur einer Trainingsausfahrt in Klickpedalen ging sie die schwere Radstrecke bestens ausgerüstet an. Nach 2:05,34h wurde sie von Ex- Weltmeister Daniel Unger im Ziel abgeklatscht. Damit erreichte sie den 82. Rang im Frauenfeld und den zweiten Platz in ihrer Altersklasse AK0.

Auf dem 38. Gesamtrang der 156 Frauen kam Gertrud Feuerstein ins Ziel. Sie überzeugte in ihrem vierten Triathlon der Saison. Vor allem mit einer starken Radperformance schob sie sich von Rang 62 nach dem Schwimmen auf den 35. Platz nach vorne. Die Uhr blieb für sie nach 1:50,39 Stunden stehen, was ihr den Bronzerang in der Senioren-II-Klasse einbrachte.

Ebenso überzeugte Kilian Obermaier in dem 192 Mann starken Männerfeld. Er rollte das Feld von hinten auf: Als 20. aus dem Wasser machte er auf dem Rad einige Plätze gut, bevor er mit einer schnellen Laufzeit sich als Achter in die Top Ten der Sprintdistanz brachte. Mit seiner Endzeit von 1:22,41h belegte er somit den dritten Platz in der AK2-Klasse.