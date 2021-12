Drei Architekturpreise für Friedrichshafen

Gleich drei Gebäude Friedrichshafen sind mit dem Hugo-Häring Architekturpreis 2020 ausgezeichnet worden. Verliehen wird die Auszeichnung für hohe architektonische Qualität sowie hervorragende Planungs- und Realisierungsleistungen.

Preisträger sind das Kinderhaus am Riedlepark, das Frei- und Seebad Fischbach und der Seehasenfundus. Das Kinderhaus wurde von Lanz Schwager Architekten aus Konstanz entworfen, Projektleiter waren Birgit Sperlich und Javier Esteban. Beim Frei- und Seebad Fischbach waren Sacker Architekten aus Freiburg für das Gebäude und Henne Korn Landschaftsarchitekten für die Landschaft zuständig, Projektleiter waren Birgit Sperlich und Thomas Weiler. Der Seehasenfundus wurde vom architekten Fritz Hack entworfen, für die Projektleitung waren Birgit Sperlich und Christoph Maier verantwortlich. Bauherr ist in allen drei Fällen die Stadt Friedrichshafen, mit dem Stadtbauamt unter der Führung von Wolfgang Kübler.

Der Hugo-Häring-Preis ist der älteste und bedeutendste Architekturpreis in Baden-Württemberg. Der Bund Deutscher Architekten Baden-Württemberg verleiht ihn seit 1969 alle drei Jahre an Bauherren und Architekten für vorbildliche Bauwerke. Insgesamt 59 Arbeiten sind 2020 im Bodenseekreis eingereicht worden. Insgesamt zwölf Prämierungen werden beim Hugo-Häring-Preis verliehen „Wir freuen uns, dass gleich drei Gebäude der Stadt Friedrichshafen die Hugo-Häring-Auszeichnung 2020 erhalten und bedanken uns für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Architekturbüros und das große Engagement aller beteiligten Unternehmen und Projektverantwortlichen“, so Erster Bürgermeister Fabian Müller.

Mit dem Preis erinnert der Bund Deutscher Architekten an den 1882 in Biberach geborenen Architekten Hugo Häring, der sich gegen abstrakte Formgesetze und die subjektive Architekturauffassung stellte. Der Preis bekennt sich damit zur Tradition des neuen Bauens und der modernen Architektur. Im Rahmen des zweistufigen Verfahrens werden zunächst die Hugo-Häring-Auszeichnungen vergeben und aus diesen anschließend die Hugo-Häring-Landespreisträger prämiert.

Die aktuelle Jury besteht aus der Vorsitzenden Dipl.-Ing. Dea Ecker (Ecker Architekten, BDA, Heidelberg/Buchen), Professorin Katja Knaus (Yonder Architektur und Design, BDA, Stuttgart), Dipl. Ing. Michael Ragaller (Schleicher.Ragaller, Freie Architekten BDA, Stuttgart), Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner (Hochbauamt St. Gallen, Schweiz) sowie Siegmund Kopitzki (Journalist und Publizist, Konstanz).