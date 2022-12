Drei Arbeitsjubilare beim BwDLZ Stetten a.k.M.

Gleich drei engagierte Mitarbeiter des Bundeswehrdienstleistungszentrums (BwDLZ) Stetten a.k.M. konnten kürzlich vom Behördenleiter Andreas Lenz für jeweils 25 jährige Arbeitszeiten geehrt werden. Alle drei begannen ihren Dienst in der Bundeswehrverwaltung bei der Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg in Stetten a.k.M. und wechselten am 1.Oktober 2003 zur ehemaligen Standortverwaltung (StOV) Stetten a.k.M. sowie am 1.August 2007 zum BwDLZ Stetten a.k.M. Lothar Straub-Riedler, wohnhaft in Stetten a.k.M. war zunächst als Straßenbauarbeiter bei der TrÜbPlKdtr und bei der StOV tätig und wurde nach weiteren Verwendungen als Mehrachs-Schlepperfahrer und Zielbauarbeiter seit 2018 als Schießbahnwart eingesetzt. Alexander Blender aus dem Stettener Ortsteil Glashütte leistet nach seinen Verwendungen im Zielbau seit 2004 seine Dienste als Elektriker im Bauhof des BwDLZ. Klaus Fritz wohnhaft in Stetten a.k.M. ist als Maler beim BwDLZ Stetten a.k.M. tätig. Behördenleiter Andreas Lenz gratulierte und dankte den drei Mitarbeitern und überreichte Geschenke des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten.