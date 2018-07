„Drehbuch“ der Führung wandelt sich

Die nächste Führung „Was war – was ist – was wird“ gibt es am Samstag, 14. Juli, von 14 bis 16 Uhr geben. Die Kosten betragen sieben Euro pro Person, Kinder sind frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Karten sind im Gästeamt erhältlich, online unter www.reservix.de buchbar oder vor Ort zu bezahlen. Treffpunkt ist das Alte Feuerwehrhaus im Aumühleweg 5, gegenüber des P1 Milchpilzparkplatzes. Die Führung ist jederzeit auch über das Gästeamt Wangen, Bindstraße 10, unter Telefon 07522 / 74211 oder per E-Mail an tourist@wangen.de für Gruppen buchbar.

Weitere Termine sind am 11. August, 8. September und 13. Oktober jeweils um 14 Uhr.