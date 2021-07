Draht bringt Mountainbiker in Gefahr

Crailsheim (ij) -Auf einem Trampelpfad im Spitalwald zwischen Rudolfsberg und Beuerlbach haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 13. Juli um 14 Uhr und dem 20. Juli um 14 Uhr an zwei verschiedenen Stellen einen Draht zwischen zwei Bäume gespannt. Der Draht wurde so angebracht, dass er gezielt Radfahrer und Fußgänger zu Fall bringen sollte. Nur durch Glück blieb ein 46-jähriger Mountainbiker am 20. Juli unverletzt, als er mit seinem Fahrrad den Trampelpfad befuhr und am ersten Draht zu Fall kam.