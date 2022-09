Drachen heben wieder ab

Das 14. Leibertinger Familiendrachenfest findet am Samstag, 17. September, und am Sonntag, 18. September, auf dem Segelfluggelände in Leibertingen statt. Am Sonntag sogar zusammen mit dem Wildensteiner Jahrmarkt. Das Fest sei bei den Drachenfliegern sehr beliebt, so die Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch. Sie erwartet mehr als 100 von ihnen aus ganz Deutschland, Holland und viele aus der Schweiz. Der Himmel über Leibertingen werde so zur Bühne für unzählige bunte Flugobjekte.

Drachen in allen erdenklichen Farben und Formen werden zu sehen sein, kündigt der Veranstalter an: Haie, Wale, Kraaken, Bären, Katzen, Hundertfüßler und Korallenfische sind nur einige der Figuren. Ein besonderes Objekt bringt ein Drachenflieger aus der Schweiz mit: Eine fliegende Lokomotive. Dieser Drachen hat der Drachenfan allein in zwei Jahren selbst gebaut. Es handelt sich um einen Nachbau der Dampflokomotive Leviathan.

Eltern mit Kindern können aktiv am Fest teilhaben und dort ihre eigenen Drachen steigen lassen. Defekte Drachen können zudem vor Ort repariert werden. Bei geeignetem Wind lassen sich Buggys über das Fluggelände ziehen.

Am Samstag beginnt das Fest um 13 Uhr. Bei einsetzender Dunkelheit gibt es ein Feuerwerk und eine Nachtflugshow mit beleuchteten Drachen. Zum Feierabendhock spielt die Musikkapelle Leibertingen.

Am Sonntag beginnt das Drachenfest um 11 Uhr mit freiem Fliegen. Auf die Kinder warten eine Bonbon- und Fallschirmfähre und eine Hüpfburg. Eintritt und das Parken der Autos sind frei.