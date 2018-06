dpa-Nachrichtenüberblick Wirtschaft

Explodierende Kosten bedrohen neuen Berliner Flughafen

Berlin (dpa) - Auf den unvollendeten Hauptstadtflughafen rollt die nächste Kostenwelle zu. Nach Absage des Eröffnungstermins 27. Oktober rechnet allein die Luftverkehrsbranche mit einem möglichen dreistelligen Millionen-Schaden. Über die Zusatzausgaben berät der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung am Mittwoch kommender Woche. Dann will der Berliner Regierungschef Klaus Wowereit (SPD) den Flughafen-Aufsichtsratsvorsitz an seinen Brandenburger Kollegen Matthias Platzeck (SPD) abgeben. Dagegen regt sich in der Bundesregierung Widerstand.

DIW: Deutsche Konjunktur hellt sich spürbar auf

Berlin (dpa) - Die Konjunkturaussichten für Deutschland hellen sich nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) trotz Belastungen der Eurokrise spürbar auf. In diesem Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,9 Prozent steigen, teilten die Berliner Forscher am Mittwoch mit. Im kommenden Jahr sei dann sogar ein Wachstum von mehr als zwei Prozent möglich. Die Nachfrage nach deutschen Exportgütern werde in den nächsten Monaten wieder steigen. Zudem bleibe die Arbeitsmarktlage gut, so dass der Konsum kräftig anziehen dürfte. Für 2012 geht das DIW wegen einer schwachen zweiten Jahreshälfte von einem Wachstum von lediglich 0,8 Prozent aus.

Opel setzt auf Erfolg des neuen Kleinwagens Adam

Rüsselsheim/Eisenach (dpa) - Der kriselnde Autobauer Opel setzt auf einen Erfolg seines neuen Kleinwagens Adam. „Wir haben schon heute rund 16 000 Bestellungen für den Adam, obwohl er offiziell erst ab 19. Januar im Handel steht“, sagte Opel-Chef Thomas Sedran der Zeitschrift „Auto Motor und Sport“. Ebenfalls gut laufe der kompakte SUV (Sportgeländewagen) Mokka mit bislang über 65 000 Bestellungen. An diesem Donnerstag (10.1.) startet im Opel-Werk Eisenach die Serienfertigung des Adam. Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig (SPD) sagte der Nachrichtenagentur dpa, er erwarte für die Zeit nach 2016 Zusagen und Konzepte vom Opel-Mutterkonzern General Motors (GM), die die Zukunft des Standorts und der Arbeitsplätze gewährleisteten.

Großtransporterprojekt von Daimler und VW steht auf der Kippe

Stuttgart/Hannover (dpa) - Der Zusammenarbeit von Daimler und VW im Segment großer Transporter droht das Aus. Volkswagen wolle sein Modell VW-Crafter künftig alleine planen und bauen, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Mittwoch) unter Berufung auf Konzernkreise. Demnach dringe VW-Patriarch Ferdinand Piëch auf ein Ende der 2002 geschlossenen Partnerschaft für Entwicklung und Herstellung. Unternehmenskreise bestätigten der Nachrichtenagentur dpa Überlegungen zum Alleingang bei VW. Der VW-Crafter wird mit dem Mercedes-Sprinter in den Daimler-Werken Düsseldorf und Ludwigsfelde produziert. Beide Seiten wollten den Bericht nicht kommentieren.

US-Medien: Apple arbeitet an billigerem iPhone

New York (dpa) - Die jahrelangen Gerüchte über ein billigeres iPhone bekommen neuen Auftrieb. Apple könne eine Einstiegsvariante Ende dieses Jahres auf den Markt bringen, berichteten das „Wall Street Journal“ und die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Der Preis könne unter anderem mit einem Gehäuse aus Plastik statt Aluminium wie beim aktuellen iPhone 5 gesenkt werden, schrieb die Zeitung unter Berufung auf eingeweihte Personen. Das Innenleben könne zum Teil gleich sein; teils könnten auch Komponenten aus älteren iPhone-Modellen genutzt werden. Apple peile einen Preis von 99 bis 149 Dollar (75 bis 114 Euro) an, berichtete Bloomberg. Die günstigste Variante des iPhone 5 kostet in Europa ohne Vertrag 679 Euro, bei dem vor zweieinhalb Jahren vorgestellten iPhone 4 fangen die Preise bei 399 Euro an.

Pannenserie bei Boeings „Dreamliner“

Tokio/Boston (dpa) - Die Pannenserie beim Langstreckenjet 787 „Dreamliner“ von Boeing geht am dritten Tag in Folge weiter. Wegen Problemen mit den Bremsen einer Maschine strich die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) am Mittwoch einen Inlandsflug nach Tokio. Als Grund nannte eine ANA-Sprecherin eine Störung des Computers, der das Bremssystem steuert. Nun solle dieser Computer ausgetauscht werden. Bereits am Montag war bei einem „Dreamliner“ von Japan Airlines ein Feuer ausgebrochen. Am Dienstag verlor ein weiteres Flugzeug der Gesellschaft am Boden Treibstoff.

Audi darf in Nevada selbstfahrende Autos auf die Straße schicken

Las Vegas (dpa) - Audi darf als erster Autohersteller computergesteuerte Fahrzeuge auf die Straßen von Nevada bringen. Allerdings müssen in den Wagen auch Fahrer mit einem gültigen Führerschein sitzen, die bei Bedarf steuernd eingreifen können. Vor Audi vergab der US-Staat solche Lizenzen bereits an Google und den Zulieferer Continental. Audi stellte auf der Elektronik-Messe CES in Las Vegas sein Konzept zum „pilotierten Fahren“ vor.

Alcoa-Bilanz stützt Dax - MDax auf Rekordhoch

Frankfurt/Main (dpa) - Der gute Start der US-Berichtssaison hat den Dax am Mittwoch gestützt. Der deutsche Leitindex pendelte um die Marke von 7700 Punkten und legte bis zum Nachmittag um 0,19 Prozent auf 7711 Punkte zu. Der MDax gewann 1,17 Prozent auf 12 336 Punkte und erreichte damit ein Rekordhoch. Der TecDax stieg um 0,98 Prozent auf 873 Punkte. Am Anleihemarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,24 Prozent am Vortag auf 1,21 Prozent. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3056 (Dienstag: 1,3086) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7659 (0,7642) Euro.