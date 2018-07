dpa-Nachrichtenüberblick Wirtschaft

EZB-Chefvolkswirt Stark tritt zurück =

Frankfurt/Main (dpa) - Inmitten der Euro-Schuldenkrise tritt EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark zurück. Der 63-Jährige werde aus „persönlichen Gründen“ sein Amt vor Ablauf der Amtsperiode am 31. Mai 2014 niederlegen, teilte die Europäische Zentralbank am Freitag in Frankfurt auf ihrer Internetseite mit. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers voraussichtlich zum Jahresende werde Stark im Amt bleiben. Der ehemalige Bundesbank-Vizepräsident sitzt seit Juni 2006 im EZB-Direktorium, das unter anderem für die Durchführung der Geldpolitik im Euro-Raum zuständig ist. Der Rücktritt Starks ließ den Dax um bis zu 3,83 Prozent absacken lassen. Auch der Euro fiel. Stark gilt als Kritiker der milliardenschweren Anleihekäufe, mit denen die Zentralbank kriselnde Euro-Staaten stützt.

Apple setzt sich gegen Samsung-Tablet durch =

Düsseldorf (dpa) - Apple hat sich im Streit mit Samsung um Design-Anleihen beim iPad vor dem Düsseldorfer Landgericht durchgesetzt. Der Verkauf von Samsungs Tablet-Computer Galaxy Tab 10.1 in Deutschland bleibt untersagt. Das Gericht bekräftigte am Freitag seine Einstweilige Verfügung. Apple wirft dem südkoreanischen Konzern vor, mit dem Galaxy-Tablet das iPad zu kopieren. In dem Düsseldorfer Verfahren ging es nur um das äußere Aussehen des Samsung-Tablets, nicht um Patente auf Software oder Technik. Samsung will in Berufung gehen.

Inflation verharrt auf Jahreshoch - Energie treibt Preise =

Wiesbaden (dpa) - Die Inflation in Deutschland verharrt wegen der weiterhin hohen Energiepreise auf ihrem Jahreshoch. Anders als zunächst ermittelt stiegen die Verbraucherpreise im August auf Jahressicht um 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. Ursprünglich hatten die Statistiker eine Jahresteuerung von 2,3 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Juli stiegen die Verbraucherpreise nicht. Zunächst hatte das Statistikamt allerdings ein Minus um 0,1 Prozent errechnet.

IWF-Chefin Lagarde: Staaten sollen Konjunktur stützen =

London (dpa) - IWF-Chefin Christine Lagarde hat kurz vor Beginn des G7-Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs in Marseille mutiges Handeln im Kampf gegen die stockende Weltwirtschaft gefordert. „Die Schlüsselnachricht, die ich heute transportieren will, ist, dass die Länder jetzt handeln müssen - und zwar mutig - um ihre Wirtschaft durch diese gefährliche neue Phase der Erholung zu bringen“, sagte Lagarde am Freitag nach einem Treffen mit dem britischen Finanzminister George Osborne in London. Sie lobte das 450-Milliarden-Dollar-Konjunkturprogramm von US-Präsident Barack Obama zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

VW und Porsche suchen nach neuen Wegen für Fusion =

Stuttgart/Wolfsburg (dpa) - VW und Porsche kämpfen trotz ihrer auf Eis gelegten Fusionspläne weiter um eine gemeinsame Zukunft. In den nächsten Wochen wollen die beiden Autobauer mögliche neue Wege für ein Zusammengehen ausloten. Der VW-Vorstand will die Ideen noch in diesem Jahr dem Aufsichtsrat präsentieren. Wann und wie die beiden Konzerne zusammenfinden werden, steht noch in den Sternen. Die Wunschlösung ist geplatzt, 2011 zu verschmelzen und Porsche zur zehnten Marke unter dem Dach von Europas größtem Autobauer zu machen. Das hatten beide Unternehmen am Donnerstagabend mitgeteilt. VW sind die rechtlichen und steuerlichen Risiken des Deals zu groß. Hintergrund sind vor allem noch ungelöste juristische Altlasten, die sich aus der einstigen Übernahmeschlacht ergeben hatten.

Griechischer Staat größter Schuldensünder =

Athen (dpa) - Enttäuschung für das Athener Finanzministerium: Die meisten Betriebe, die dem griechischen Staat Geld schulden, sind staatliche oder bereits pleitegegangene Unternehmen. Demnach schwindet die Hoffnung, rund 30 Milliarden Euro einzutreiben. Dies ergibt sich aus einer Liste der Steuer- und Schuldensünder, die das griechische Finanzministerium am Freitag veröffentlichte. Ganz oben der Liste mit den größten Steuersündern stehen die griechischen staatlichen Eisenbahnen (OSE), die dem Staat gut 1,26 Milliarden Euro schulden.

Saab will vor Gericht gegen Insolvenz kämpfen =

Stockholm (dpa) - Der vom Aus bedrohte Autobauer Saab will vor Gericht erneut um Gläubigerschutz kämpfen und damit drohenden Insolvenzanträgen von Gewerkschaften zuvorkommen. Konzernchef Victor Muller kündigte am Freitag im schwedischen Rundfunksender SR an, einen neuen Antrag auf Gläubigerschutz in zweiter Instanz am Montag einzureichen. Darin werde es „konkrete neue Angaben“ über zugesagte Gelder aus China für den Neustart der Produktion geben. Gleichzeitig gaben bei Saab vertretene Gewerkschaften in Medien bekannt, dass sie Insolvenzanträge wegen der nicht ausgezahlten Löhne und Gehälter für die 3700 Beschäftigten vorbereiten.