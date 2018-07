dpa-Nachrichtenüberblick Wirtschaft

OECD erwartet Aufschwung ohne neue Jobs

Paris (dpa) - Die Wirtschaft kommt schneller als befürchtet aus dem tiefsten Konjunkturtal der Nachkriegsgeschichte. Entgegen vielen Befürchtungen bleiben die Preise dabei stabil. Doch der Aufschwung geht am Arbeitsmarkt vorbei und wird zudem von der akuten Euro- und Schuldenkrise gefährdet. Zu diesen Ergebnissen kommt der Wirtschaftsausblick der OECD. „Die tendenzielle Wachstumsdynamik ist intakt“, erklärte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in Paris. Doch die Staatsschulden und die Gefahr der Überhitzung in China stellten die Politik vor größere Schwierigkeiten als noch vor ein paar Monaten gedacht.

Euro-Krise lässt Konsumklima schwächeln

Nürnberg (dpa) - Die Euro-Krise lässt das Konsumklima in Deutschland schwächeln. „Die Krise um die Staatsschulden in der Euro- Zone sowie die Diskussionen um die Stabilität des Euro haben die Verbraucher verunsichert“, teilte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Mittwoch in Nürnberg mit. Auch die Angst vor Steuererhöhungen oder einer Inflation lasse die Käufer zurückhaltender werden. Der Konsumklima-Index für Juni sank auf 3,5 Zähler, nach revidiert 3,7 Punkten im Mai. Besonders die Konjunktur- und Einkommenserwartungen gingen deutlich zurück, während die Anschaffungsneigung nur leichte Einbußen verzeichnete.

Barnier: Banken sollen für Pleiten zahlen

Brüssel (dpa) - Europas Banken sollen Plänen der EU-Kommission zufolge künftig selbst für Pleitefälle in den eigenen Reihen aufkommen. Binnenmarktkommissar Michel Barnier legte am Mittwoch in Brüssel Vorschläge für nationale Insolvenzfonds vor, in die die Geldhäuser einzahlen sollen. „Es ist nicht akzeptabel, dass die Steuerzahler weiterhin die hohen Kosten für die Rettung des Bankensektors tragen sollen“, sagte Barnier. Die Abgaben sollen auf ständiger Basis erfolgen und nicht erst im Fall einer Pleite. Die Gelder sollen etwa als Hilfen für Interims-Banken oder die Einrichtung einer „Bad-Bank“ für Schrottpapiere verwendet werden.

Polizei durchsucht HSH Nordbank

Hamburg (dpa) - Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen seit dem Vormittag Geschäftsräume der HSH Nordbank und Privatwohnungen von früheren Vorstandsmitgliedern. Eine entsprechende Meldung des Magazins „Focus“ wurde am Mittwoch von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt. Sechs Staatsanwälte und 60 Polizisten sollen Kredit- und Vorstandsunterlagen sowie weitere Dokumente sicherstellen. Durchsucht wurden die Bankzentralen in Hamburg und Kiel sowie fünf Privatwohnungen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Behörde ermittelt seit Monaten gegen ehemalige und aktuelle Top-Manager der Bank wegen des Verdachts der schweren Untreue sowie teilweise Bilanzfälschung.

Schäuble trifft US-Finanzminister Geithner

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) trifft an diesem Donnerstag in Berlin seinen amerikanischen Amtskollegen Timothy Geithner. Bei dem Gespräch gehe es um die Lage auf den Finanzmärkten, sagte Schäubles Sprecher Michael Offer. Deutschland hatte mit dem im Alleingang durchgesetzten Verbot riskanter Börsenwetten auch in den USA für Irritationen gesorgt. An der Wall Street löste der überraschende Schritt Mitte Mai Turbulenzen aus. Eine von der Bundesregierung seit kurzem geforderte Finanztransaktionssteuer lehnt Washington ab.

Bruttolöhne steigen wieder

Wiesbaden (dpa) - Die Bruttolöhne der Beschäftigten in Deutschland sind erstmals seit einem Jahr wieder gestiegen. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Mittwoch einen Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach es im ersten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von 1,3 Prozent pro Beschäftigten gab. Die Gesamtsumme der Entgelte stieg im gleichen Zeitraum nur um 1,0 Prozent. Im vergangenen Jahr war die Entgeltsumme pro Beschäftigten erstmals seit der Gründung der Bundesrepublik zurückgegangen. Nach revidierten Zahlen betrug das jährliche Durchschnittsgehalt 27 666 Euro - 0,3 Prozent weniger als 2008.

ADAC: Benzinpreis sinkt

München (dpa) - Die Autofahrer in Deutschland können sich angesichts der nachgebenden Ölpreise auch über sinkende Spritpreise freuen. Wie der Automobilclub ADAC am Mittwoch berichtete, rutschten die Preise an den Zapfsäulen deutlich nach unten. Nach Berechnungen des ADAC kostete der Liter Superbenzin im bundesweiten Schnitt am Dienstag 1,386 Euro, 4,8 Cent weniger als noch in der Vorwoche. Diesel wurde demnach 4,9 Cent billiger und kostete 1,118 Euro.

Untreue-Komplex gegen Ex-IKB-Chef eingestellt

Düsseldorf (dpa) - Ex-IKB-Bankchef Stefan Ortseifen muss sich vor Gericht nicht mehr wegen Untreue verantworten. Das Düsseldorfer Landgericht stellte diesen Komplex am Mittwoch ein, weil die zu erwartende Strafe für diesen Teil der Anklage voraussichtlich nicht ins Gewicht falle. Der Prozess gegen Ortseifen wird dennoch fortgesetzt: Ihm droht - das hatte das Gericht bekräftigt - eine Verurteilung wegen Marktmanipulation. So soll er die Lage der Bank noch wenige Tage vor deren Absturz irreführend beschönigt haben.

Gewinne am Aktienmarkt - Gegenbewegung nach Kursrutsch

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Kursrutsch vom Vortag haben die deutschen Aktienmärkte am Mittwoch wieder Boden gutgemacht. Der Leitindex Dax stieg um 1,97 Prozent auf 5782 Punkte. Der MDax verbuchte ein Plus von 3,25 Prozent auf 7670 Punkte und der TecDax gewann 3,38 Prozent auf 714 Punkte. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte am Nachmittag ein überraschend starker Anstieg bei den Auftragseingängen für langlebige Güter in den USA. Der Kurs des Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2309 (Dienstag: 1,2223) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8124 (0,8181) Euro.