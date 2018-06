dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Deutsche Korbjäger verlieren zweite EM-Partie gegen Belgien

Ljubljana (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei der EM in Slowenien im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert und einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde verpasst. Keine 24 Stunden nach dem Sensationscoup gegen Mitfavorit Frankreich verlor das Team von Bundestrainer Frank Menz am Donnerstag in Ljubljana überraschend gegen Belgien mit 73:77 (63:63, 26:35) nach Verlängerung. Bester Werfer für die Korbjäger des Deutschen Basketball Bundes war Robin Benzing mit 24 Zählern.

Wimbledonsieger Murray bei US Open ausgeschieden

New York (dpa) - Titelverteidiger Andy Murray ist bei den US Open im Viertelfinale ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Tennisprofi aus Schottland musste sich am Donnerstag dem Schweizer Stanislas Wawrinka mit 4:6, 3:6, 2:6 geschlagen geben. Der an Nummer neun gesetzte Wawrinka steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Dort trifft der 28-Jährige am Samstag in New York auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder den Russen Michail Juschni. Wawrinka ist erst der dritte Schweizer nach Roger Federer und Marc Rosset im Halbfinale eines Grand Slams. Federer war im Achtelfinale gescheitert.

Eintracht-Kapitän Schwegler fällt mit Knieverletzung aus

Basel (dpa) - Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat im Training der Schweizer Nationalmannschaft eine Verletzung im linken Knie erlitten und fällt damit für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Island und Norwegen aus. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, soll eine Untersuchung am Freitag zeigen. Das teilte der Schweizer Verband SFV am Donnerstag mit.

Radprofi Nibali behauptet Rotes Trikot - Weltmeister Gilbert siegt

Tarragona (dpa) - Der italienische Radprofi Vincenzo Nibali hat sein Rotes Trikot als Spitzenreiter der 68. Spanien-Rundfahrt auf der 12. Etappe mühelos verteidigt. Einen Tag nach dem Zeitfahren von Tarragona kam der Giro d'Italia-Gewinner zeitgleich mit dem Tagessieger Philippe Gilbert ins Ziel. In Tarragona siegte der Weltmeister aus Belgien im Massensprint nach 164 Kilometern vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen und feierte drei Wochen vor den Titelkämpfen in Florenz seinen ersten Saisonerfolg.

European Trophy: Ingolstadt siegt, Mannheim verliert

Berlin (dpa) - Der ERC Ingolstadt hat in der Eishockey-European-Trophy seinen dritten Sieg gefeiert. Trotz des 5:2 am Donnerstagabend gegen Helsinki IFK haben die Bayern aber nur noch theoretische Chancen, die Finalrunde im Dezember in Berlin zu erreichen. Die Adler Mannheim werden wohl ebenfalls nicht in der Hauptstadt vertreten sein. Der sechsfache deutsche Meister unterlag Jokerit aus Finnland daheim mit 1:2 nach Verlängerung und belegt mit elf Punkten nur Rang vier in der West Division vor Ingolstadt, das zehn Zähler auf dem Konto hat. Nur die vier Gruppen-Ersten sowie der beste Gruppenzweite qualifiziert sich für die Endrunde.

Golfprofi Kieffer mit gutem Start in Crans-Montana

Crans-Montana (dpa) - Golfprofi Maximilian Kieffer ist gut in das European Masters im Schweizerischen Crans-Montana gestartet. Der 23-Jährige aus Düsseldorf spielte am Donnerstag zum Auftakt eine 68er-Runde auf dem Par-71-Kurs im Kanton Wallis und belegte damit den geteilten zwölften Rang. Die Führung bei dem mit 2,2 Millionen Euro dotierten Turnier übernahm der Inder Anirban Lahiri mit überragenden 63 Schlägen vor den beiden Engländern Tommy Fleetwood und Paul Casey sowie Miguel Angel Jimenez aus Spanien, die jeweils 65 Schläge benötigten.